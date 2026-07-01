Η ΑΕΚ κοιτά το μέλλον της και προχωράει σε μία κίνηση-επένδυση με την περίπτωση του 15χρονου τερματοφύλακα του Πανιωνίου, Γιώργου Σαρακασίδη.

H ΑΕΚ φτιάχνει το παρόν, αλλά και το μέλλον της και πλαισιώνει την πρώτη ομάδα με παίκτες που έχουν μεγάλες προοπτικές για το «αύριο».

Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί ο Γιώργος Σαρακασίδης του Πανιωνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένωση ήρθε σε συμφωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με τον Πανιώνιο και βρίσκεται κοντά στο deal για την απόκτησή του.

Να θυμίσουμε ότι ο ταλαντούχος πορτιέρε έγινε τον περασμένο Δεκέμβρη, ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη Superleague 2 όταν μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα με τον Ολυμπιακό Β' καθώς ήταν 15 ετών, ενός μήνα και μίας μέρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σαρακασίδης θα ενταχθεί στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ και θα ταξιδέψει για την Ολλανδία όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των κιτρινόμαυρων.