Σαλσέδο: «Φεύγω από τον ΟΦΗ καλύτερος άνθρωπος και ποδοσφαιριστής»

Το δικό του αντίο είπε στον ΟΦΗ ο Έντι Σαλσέδο, με μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Πριν κάποιες μέρες είχε γραφτεί πως ο Έντι Σαλσέδο ο οποίος αποτελεί πλέον και τυπικά παρελθόν από τον ΟΦΗ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων του Ολυμπιακού.

Το συμβόλαιο του 21χρονου φορ ολοκληρώθηκε, με τις δύο πλευρές να μην βρήκαν τη «χρυσή» τομή προκειμένου ο Ιταλός να συνεχίσει στην Κρήτη. Αυτό γιατί ποδοσφαιριστής ζητούσε σημαντικά αυξημένες αποδοχές σε σχέση με το υπάρχον συμβόλαιό του, κάτι που δεν μπορούσαν να του προσφέρουν οι Ομιλήτες.

Με την ολοκλήρωση του συμβολαίου Σαλσέδο αποχαιρέτησε τον κρητικό σύλλογο μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, κάνοντας ειδική αναφορά για το Κύπελλο που κατέκτησε με την ομάδα του Ηρακλείου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Υπάρχουν περίοδοι που σε αλλάζουν τόσο ως ποδοσφαιριστή όσο και ως άνθρωπο, και αυτή ήταν μία από αυτές.

Σήμερα ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω τον ΟΦΗ με την καρδιά μου γεμάτη ευγνωμοσύνη. Από την πρώτη κιόλας μέρα με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου και είχα την τύχη να μοιραστώ τα αποδυτήρια με μια ομάδα απίστευτων ανθρώπων.

Το να σηκώσουμε το Κύπελλο και να ζήσουμε αυτή τη μοναδική στιγμή μαζί με τον κόσμο μας θα είναι μια ανάμνηση που θα με συνοδεύει για πάντα. Το να βλέπω τη χαρά ολόκληρης της πόλης και να γιορτάζουμε όλοι μαζί μια τόσο ξεχωριστή επιτυχία ήταν πραγματικό προνόμιο.

Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου και κάθε φίλαθλο για τη στήριξη και την αγάπη που μου έδειξαν σε αυτή την πορεία. Φεύγω ως καλύτερος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ως καλύτερος άνθρωπος.

Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Αυτός ο σύλλογος και αυτή η πόλη θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Συνολικά με τη φανέλα του ΟΦΗ μέτρησε 67 εμφανίσεις και βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα 19 φορά, μοιράζοντας πέντε ασιστ.