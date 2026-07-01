Ο Βόλος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 25χρόνου Μαροκινού κεντρικού αμυντικού, Χατίμ Ες Σαούμπι, με τη μορφή δανεισμού από τη Γάνδη.

Ο Βόλος συνεχίζει δυναμικά τις κινήσεις του σε αυτό το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, καθώς λίγες ώρες μετά την απόκτηση του Αλεξέι Κοσέλεφ, ανακοίνωσε και την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χατίμ Ες Σαούμπι.

Πιο συγκεκριμένα, με ανακοίνωση του ο σύλλογος από τη Μαγνησία γνωστοποίησε τη μεταγραφή του 25χρόνου κεντρικού αμυντικού με τη μορφή μονοετούς δανεισμό από τη Γάνδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Μαροκινού κεντρικού αμυντικού Hatim Es-Saoubi, με τη μορφή δανεισμού από την Γάνδη.

Ο Hatim Es-Saoubi αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και αναμένεται να δώσει το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση της ερχόμενης Δευτέρας.

Ο Hatim Es-Saoubi, την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στην Γάνδη (10 συμμετοχές), ενώ το προηγούμενα χρόνια είχε φορέσει τη φανέλα της πρωταθλήτριας Μαρόκο Ραμπάτ.

Ο Hatim Es-Saoubi έχει υπάρξει διεθνής με την U-23 της χώρας του.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Hatim Es-Saoubi στην οικογένεια της».