Βόλος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κοσέλεφ
Την εστία του Βόλου θα υπερασπίζεται ο Αλεξέι Κοσέλεφ τη νέα σεζόν. Η θεσσαλική ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Μολβαβού τερματοφύλακα, ο οποίος θα βρίσκεται στην πρώτη συγκέντρωση της νέας του ομάδας την Δευτέρα (6/7).
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Μολδαβού τερματοφύλακα Alexei Koselev.
Ο Alexei Koselev αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλου και αναμένεται να βρίσκεται στην πρώτη συγκέντρωση των “κυανέρυθρων” την ερχόμενη Δευτέρα.
Ο Alexei Koselev την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Ατρόμητο, ενώ πριν από την ομάδα του Περιστερίου είχε φορέσει τη φανέλα της Λαμίας. Είχαν προηγηθεί η Φορτούνα Σιτάρντ, Τζούμπιλο Ιβάτα (Ιαπωνία), Πολιτέκνικα Ιάσι (Ρουμανία), καθώς και οι ομάδες της χώρας του Σέριφ, Τίρασπολ και Σαξάν.
Επιπλέον ο Alexei Koselev έχει φορέσει 26 φορές τη φανέλα της εθνικής Μολδαβίας.
Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Alexei Koselev στην οικογένεια της».
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