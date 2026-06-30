Στον Βόλο θα συνεχίσει ο Αλεξέι Κοσέλεφ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την θεσσαλική ΠΑΕ.

Την εστία του Βόλου θα υπερασπίζεται ο Αλεξέι Κοσέλεφ τη νέα σεζόν. Η θεσσαλική ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Μολβαβού τερματοφύλακα, ο οποίος θα βρίσκεται στην πρώτη συγκέντρωση της νέας του ομάδας την Δευτέρα (6/7).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Μολδαβού τερματοφύλακα Alexei Koselev.

Ο Alexei Koselev αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλου και αναμένεται να βρίσκεται στην πρώτη συγκέντρωση των “κυανέρυθρων” την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Alexei Koselev την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Ατρόμητο, ενώ πριν από την ομάδα του Περιστερίου είχε φορέσει τη φανέλα της Λαμίας. Είχαν προηγηθεί η Φορτούνα Σιτάρντ, Τζούμπιλο Ιβάτα (Ιαπωνία), Πολιτέκνικα Ιάσι (Ρουμανία), καθώς και οι ομάδες της χώρας του Σέριφ, Τίρασπολ και Σαξάν.

Επιπλέον ο Alexei Koselev έχει φορέσει 26 φορές τη φανέλα της εθνικής Μολδαβίας.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Alexei Koselev στην οικογένεια της».