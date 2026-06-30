O πρώτος ΠΑΟΚ της νέας εποχής

Η τακτική είχε και πάλι την τιμητική της στο Ζάλτμπομελ, με τον Ιταλό τεχνικό να δουλεύει πάνω στις στατικές φάσεις και να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες ενόψει του αυριανού φιλικού με την Μπέβερεν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Αλέσιο Λίσι δεν αλλάζει τον προγραμματισμό του. Και η απογευματινή προπόνηση στο Ζάλτμπομελ είχε ως βασικό άξονα την τακτική, με τον Ιταλό τεχνικό να συνεχίζει να περνά καθημερινά τις αρχές του παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει στον νέο ΠΑΟΚ.

Μετά τη δουλειά πάνω στην ανάπτυξη και το επιθετικό τρανζίσιον, αυτή τη φορά το μεγαλύτερο βάρος έπεσε στις στατικές φάσεις. Ο τρόπος προσέγγισης του Λίσι διαφέρει αισθητά από αυτόν που είχε καθιερώσει τα προηγούμενα χρόνια ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με το νέο τεχνικό επιτελείο να παρουσιάζει διαφορετικές κινήσεις, νέες τοποθετήσεις και εναλλακτικούς ρόλους τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Είναι φανερό πως ο Ιταλός θέλει από νωρίς να αφήσει το δικό του αποτύπωμα ακόμη και σε έναν τομέα που μπορεί να κρίνει αποτελέσματα.

Το αυριανό φιλικό απέναντι στην Μπέβερεν (18:00 - OPEN TV) θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία για να παρουσιαστεί δημόσια ο ΠΑΟΚ του Λίσι.

Ασφαλώς δεν προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα, ωστόσο θα δώσει τις πρώτες απαντήσεις για τις αγωνιστικές αρχές που επιχειρεί να περάσει ο 40χρονος προπονητής στους ποδοσφαιριστές του.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης ο Λίσι δούλεψε με δύο διαφορετικές ενδεκάδες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτές θα αποτελέσουν και τα σχήματα που θα παρατάξει απέναντι στη βελγική ομάδα.

Στους «μαύρους» αγωνίστηκαν οι Ντούνγκα, Κοσίδης, Μπαταούλας, Λύρατζης, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης, Γκόμεζ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Γερεμέγεφ, ενώ στους «πράσινους» οι Τέιλορ, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Κένι, Μαντί, Θυμιάνης, Μπέρδος, Κωνσταντέλιας, Μπαλντέ και Τσάλοφ, με τον Μύθου να εναλλάσσεται στο επιθετικό κομμάτι.

Όσον αφορά τη θέση κάτω από τα δοκάρια, το τεχνικό επιτελείο έχει αποφασίσει να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και στους τρεις διαθέσιμους τερματοφύλακες, οι οποίοι θα αγωνιστούν διαδοχικά απέναντι στην Μπέβερεν, ώστε ο Λίσι να αποκτήσει μια πρώτη αγωνιστική εικόνα από όλους.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει