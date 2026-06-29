Ο Αλέσιο Λίσι άρχισε από την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία να περνά τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία στον νέο ΠΑΟΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Η πρώτη εικόνα του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία είχε κάτι από το γνώριμο καλοκαιρινό τελετουργικό των τελευταίων ετών, αλλά και αρκετό από το καινούργιο που κουβαλά η ομάδα στη νέα εποχή της.

Η πρωινή πτήση από τη Θεσσαλονίκη για το Ντίσελντορφ, το δρομολόγιο προς το Ζαλτμπόμελ, η άφιξη στη βάση της αποστολής και, το απόγευμα της Δευτέρας, η πρώτη προπόνηση στο αθλητικό κέντρο «Nivo Sparta». Μέχρι εδώ όλα έμοιαζαν γνωστά. Ακόμη και η μετάβαση των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο με τα ποδήλατα, μια εικόνα που έχει γίνει σχεδόν σήμα κατατεθέν των καλοκαιριών του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, καθώς η απόσταση από το ξενοδοχείο μέχρι το προπονητικό κέντρο δεν ξεπερνά τα 500 μέτρα.

🦅 Η πρώτη ημέρα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ ξεκίνησε με την κλασική ποδηλατάδα απο το ξενοδοχείο μέχρι το προπονητικό κέντρο Nivo Sparta!#paokfc



Αποστολή στην Ολλανδία: Σταύρος Σουντουλίδης pic.twitter.com/3ra5rTdIr9 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 29, 2026

Μόνο που αυτή τη φορά το κάδρο ήταν διαφορετικό. Εκεί όπου για πέντε σερί χρόνια και άλλα δύο νωρίτερα κυριαρχούσε η φιγούρα του Ραζβάν Λουτσέσκου, πλέον βρίσκεται ο Αλέσιο Λίσι. Ο Ρουμάνος, που συμφώνησε και αναλαμβάνει την Αλ Σαντ του Κατάρ, ανήκει πια στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Νέα σελίδα με Λίσι

Ο ΠΑΟΚ έχει περάσει σε άλλη σελίδα και ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός είναι το νέο πρόσωπο στα καλοκαίρια της ομάδας στην Ολλανδία. Δίπλα του, σε ρόλους-κλειδιά έξω από τις τέσσερις γραμμές, ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιεϊρίνια δίνουν κι αυτοί το στίγμα της αλλαγής σε έναν οργανισμό που μαθαίνει να λειτουργεί με νέα πρόσωπα, νέες ισορροπίες και διαφορετική καθημερινότητα.

Η πρώτη προπόνηση δεν είχε χαρακτήρα απλής προσαρμογής. Ο Λίσι μπήκε από την αρχή ενεργά σε πολλά κομμάτια του προγράμματος, σταματούσε τις ασκήσεις, έδινε οδηγίες, ζητούσε συγκεκριμένες αντιδράσεις και προσπάθησε να περάσει από την πρώτη κιόλας μέρα τις βασικές αρχές του παιχνιδιού του.

Η πρώτη μέρα στην Ολλανδία δεν προσφέρεται για μεγάλα συμπεράσματα. Είναι νωρίς ακόμη για να μιλήσει κανείς για τον ΠΑΟΚ του Λίσι. Μπορεί όμως να διακρίνει τις πρώτες γραμμές του σχεδίου. Πίεση ψηλά. Ταχύτητα στον χώρο. Γρήγορη ανάκτηση. Κυκλοφορία.

🦅ΠΑΟΚ - Προετοιμασία 2026 - Day 01



🙌 Η πρώτη ημέρα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, οι πρώτες οδηγίες και εντολές του νέου προπονητή του Δικεφάλου, Αλέσιο Λίσι, για hi-press, κίνηση χωρίς την μπάλα και γρήγορη επανάκτηση της κατοχής



Αποστολή στην Ολλανδία: Σταύρος Σουντουλίδης… pic.twitter.com/qFrTchCaWy — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 29, 2026

Το βάρος έπεσε στην αμυντική λειτουργία, στις αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές και κυρίως στο επιθετικό τρανζίσιον, στη μετάβαση δηλαδή από την άμυνα στην επίθεση. «Θέλω να επιτιθόμαστε στον χώρο γρήγορα, θέλω πίεση ψηλά», ήταν μια από τις χαρακτηριστικές ατάκες του προς τους ποδοσφαιριστές, με τον Ιταλό να ζητά άμεση ανάκτηση της μπάλας και γρήγορη εκδήλωση της επίθεσης.

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του προγράμματος ήταν μια άσκηση κατοχής και κυκλοφορίας που δεν είχε χρησιμοποιηθεί στις πρόσφατες καλοκαιρινές προετοιμασίες του ΠΑΟΚ.

Το τεχνικό επιτελείο έστησε δύο εξάγωνα, με τους ποδοσφαιριστές μοιρασμένους στο εσωτερικό τους και στόχο να συμπληρώσουν δέκα συνεχόμενες πάσες με περιορισμό δύο επαφών. Κάθε επιτυχημένη αλληλουχία μετρούσε ως γκολ. Δεν ήταν απλώς μια άσκηση κυκλοφορίας. Ήταν ένας πρώτος τρόπος να περάσει στους παίκτες η απαίτηση για καθαρή σκέψη, γρήγορη εκτέλεση, σωστές αποστάσεις και διαρκή προσφορά στον συμπαίκτη.

Στη συνέχεια ο Λίσι χώρισε την ομάδα σε δύο ενδεκάδες και δούλεψε πάνω στην αμυντική συμπεριφορά ανάλογα με τη θέση της μπάλας.

Το σχηματικό είχε ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν σε διάταξη 4-4-2. Από τη μία πλευρά βρέθηκαν οι Μιχαηλίδης, Κωττάς, Λύρατζης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Θυμιάνης, Μπάλντε, Μπέρδος, Κωνσταντέλιας και Τσάλοφ, ενώ από την άλλη οι Κοσίδης, Μπαταούλας, Ντούνγκα, Κένι, Τσοπούρογλου ή Σαρρής, Καμαρά, Γκόμεζ, Πέλκας, Μύθου ή Γερεμέγεφ.

Δεν έλειψαν και οι απουσίες από την πρώτη προπόνηση. Ο Δημήτρης Χατσίδης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αστράγαλο και προφυλάχθηκε, με την εκτίμηση ότι θα δοκιμάσει να μπει την Τρίτη. Εκτός έμεινε προληπτικά και ο Γίρι Παβλένκα λόγω μικροενοχλήσεων, αλλά και αυτός αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στο κανονικό πρόγραμμα. Ο Σόλα Σορετίρε ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή και συνεχίζει στο Ζαλτμπόμελ την αποκατάστασή του για το πρόβλημα στο γόνατο, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα και ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς. Ανάλογη διαχείριση υπάρχει και για τους Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ, που επίσης βρίσκονται στην Ολλανδία.

Ερχονται Τάισον και Ελουστόντο

Στο μεταξύ, ο Τάισον θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ και τη σεζόν 2026-27, όπως είχε ουσιαστικά προαναγγείλει και ο ίδιος, και αναμένεται μέχρι την Παρασκευή στο Ζαλτμπόμελ για να ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Βραζιλιάνος συμφώνησε να παραμείνει στην ομάδα και θα τεθεί στη διάθεση του Λίσι το συντομότερο δυνατόν.

Ακόμη πιο άμεση είναι η άφιξη του Αρίτζ Ελουστόντο. Ο Βάσκος αμυντικός υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και αναμενόταν αργά το βράδυ, μέσω Άμστερνταμ, στο Ζαλτμπόμελ, με στόχο να μπει άμεσα στο πρόγραμμα και να τεθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται στη διάθεση του νέου προπονητή.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!