Η δεύτερη προπόνηση στο Ζαλτμπόμελ ήταν γεμάτη τακτική, ένταση και συνεχείς οδηγίες από τον Αλέσιο Λίσι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Η δεύτερη ημέρα του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία είχε πολύ τακτική, αρκετές διακοπές από τον Αλέσιο Λίσι και ακόμη περισσότερες οδηγίες.

Ο Ιταλός τεχνικός εκμεταλλεύεται κάθε λεπτό στο Ζαλτμπόμελ, προσπαθώντας να περάσει τη δική του φιλοσοφία στους ποδοσφαιριστές του και να βάλει τις βάσεις του τρόπου παιχνιδιού που θέλει να παρουσιάσει η ομάδα τη νέα σεζόν.

Η εποχή του Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί πλέον παρελθόν και καθημερινά γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Ο Λίσι δεν περιορίζεται στο να παρακολουθεί τις ασκήσεις. Σταματά το πρόγραμμα, διορθώνει θέσεις, εξηγεί, ζητά επανάληψη των κινήσεων και απαιτεί από τους ποδοσφαιριστές του να κατανοήσουν όχι μόνο τι πρέπει να κάνουν, αλλά και γιατί πρέπει να το κάνουν.

Το μεγαλύτερο μέρος της πρωινής προπόνησης αφιερώθηκε στην τακτική. Ο Ιταλός δούλεψε πάνω στο χτίσιμο των επιθέσεων από την αμυντική γραμμή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των εσωτερικών χαφ και των εξτρέμ στη δημιουργία. Η φιλοσοφία του βασίζεται στις σωστές αποστάσεις, στη συνεχή κίνηση χωρίς την μπάλα και στη δημιουργία αριθμητικών πλεονεκτημάτων σε κάθε ζώνη του γηπέδου, ώστε ο κάτοχος της μπάλας να έχει πάντοτε περισσότερες από μία επιλογές.

Οι ασκήσεις είχαν υψηλό ρυθμό και ο Λίσι δεν άφηνε σχεδόν καμία φάση να περάσει χωρίς παρέμβαση. Ζητούσε από τους παίκτες του να κινούνται διαρκώς, να δίνουν γρήγορες λύσεις και να παίζουν με ένταση ακόμη και στις πιο απλές πάσες. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ανέβασε τον τόνο της φωνής του, προσπαθώντας να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τη συγκέντρωση και τον ρυθμό της προπόνησης.

🦅 Πρώτη πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία με ομιλία του Αλέσιο Λίσι και το... καλωσόρισμα σε Αρίτζ Ελουστόντο!



🇳🇱 Αποστολή στην Ολλανδία: @sts71 pic.twitter.com/kpD9a6ev9E June 30, 2026

Γκάζια από Λίσι και... φάπες σε Ελουστόντο

«Θέλω να τρέχετε, να μην είστε στατικοί. Θέλω ένταση ακόμη και στις πάσες. Θέλω κίνηση... μη βαριέστε», ήταν μερικές από τις χαρακτηριστικές ατάκες του προς τους ποδοσφαιριστές του, δείχνοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τι απαιτεί από τη νέα ομάδα που επιχειρεί να δημιουργήσει.

Η προπόνηση ξεκίνησε με ομιλία του Ιταλού τεχνικού προς το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενώ το νέο πρόσωπο της ημέρας ήταν ο Αρίτζ Ελουστόντο. Ο Βάσκος αμυντικός γνώρισε τους νέους συμπαίκτες του και πέρασε από το καθιερωμένο... τελετουργικό καλωσόρισμα, δεχόμενος τις γνωστές φιλικές «φάπες» από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, πριν φορέσει για πρώτη φορά τα προπονητικά της νέας του ομάδας.

Ο Ελουστόντο ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα μαζί με τον Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος συνεχίζει να αισθάνεται ενοχλήσεις στον αστράγαλο και δεν πιέζεται να επιστρέψει. Αντίθετα, ο Γίρι Παβλένκα ξεπέρασε τις μικροενοχλήσεις που τον κράτησαν εκτός την πρώτη ημέρα και προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.

Το δικό τους πρόγραμμα αποκατάστασης συνεχίζουν οι Σόλα Σορετίρε, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ, οι οποίοι βρίσκονται κανονικά με την αποστολή στο Ζαλτμπόμελ και ανεβάζουν σταδιακά ρυθμούς. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ενσωματωθεί και ο Τάισον, μετά τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει