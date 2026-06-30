Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να φέρει στην Ελλάδα τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο για να αναλάβει στρατηγικό ρόλο και το Gazzetta σας συστήνει έναν από τους πιο επιτυχημένους προέδρους στην Γκιμαράες.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στους Galacticos τις προχωρημένες συζητήσεις του Ολυμπιακού με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο για στρατηγικό πόστο στην ΠΑΕ με επιρροή και στο μεταγραφικό σκέλος της ομάδας.

Το όνομα του 49χρονου παράγοντα δεν περνά απαρατήρητο και ειδικά στην Πορτογαλία. Ο Πορτογάλος υπήρξε στρατηγικός σύμβουλος της Γκιμαράες για πολλά χρόνια και το 2022 εκλέγει πρόεδρος του συλλόγου έχοντας ψηφιστεί από το 62,5%$ και αναλαμβάνοντας τα ηνία και επίσημα τον Μάρτιο της ίδιας χρόνιας.

Για σχεδόν 4,5 χρόνια ήταν αφοσιωμένος στον σύλλογο και τα έργα του μιλούν από μόνα τους για την ευφυΐα που διαθέτει. Δεν είναι τυχαίο ότι στις περασμένες εκλογές, πήρε ποσοστό 89% για να παραμείνει στην προεδρία, έχοντας την ομάδα σταθερά ως μία από τις δυνάμεις της χώρας.

Συγκεκριμένα το κλαμπ βγήκε τρεις συνεχόμενες σεζόν στην Ευρώπη κατακτώντας δύο φορές την 6η θέση και μία φορά την 5η ενώ πέρσι τερμάτισε στην 9η της κατάταξης χάνοντας το... τρένο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα κατέκτησε ένα Λιγκ Καπ στη θητεία του στην ομάδα ενώ στο Conference League του 2024/25 έφτασε μέχρι τους «16» όταν και αποκλείστηκε από την Μπέτις.

Παράλληλα η ομάδα ανέβασε και τις πωλήσεις της καθώς το καλοκαίρι του 2022 έλαβε στα ταμεία της 19 εκατ. ευρώ, τη δεύτερη σεζόν 25 εκατ. ευρώ, την τρίτη σεζόν 45 εκατ. ευρώ και το περασμένο καλοκαίρι 10 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά μέσω έξυπνων επενδύσεων, μεταξύ αυτών και ο Ρέλβας που πωλήθηκε στην ΑΕΚ με 3,2 εκατ. ευρώ ενώ είχε αγοραστεί με 1 εκατ. ευρώ.

Η φετινή πορεία της Γκιμαράες την έφερε εκτός Ευρώπης ενόψει της νέας σεζόν, με αποτέλεσμα ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο να πάρει την απόφαση να παραιτηθεί από πρόεδρος της, κάτι που έφερε την δυσαρέσκεια στους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι τον έχουν σε τεράστια εκτίμηση από το έργο του.

Στα 49 του χρόνια αναζητά την επόμενη μεγάλη πρόκληση και ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι αρκετά κοντά στο να τον προσθέσει στο οργανόγραμμά του.