Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον Σίριλ Ντέσερς και το πόσο επιδραστικός μπορεί να αποδειχθεί για τον Παναθηναϊκό αν είναι υγιής.

Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής έχει ολοκληρώσει επτά κινήσεις, κινείται στην αγορά για ακόμη τρεις(αριστερός μπακ, στόπερ και κεντρικός μέσος) αλλά θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό το +1. Δηλαδή έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί κάλλιστα να λογιστεί ως καλοκαιρινή μεταγραφή, καθώς την περσινή αγωνιστική περίοδο ο σύλλογος δεν τον χάρηκε καθόλου, δεν έζησε με την επιδραστικότητά του στα τελευταία μέτρα του γήπεδου, τον είδε να έρχεται αντιμέτωπος με συνεχόμενες άτυχες στιγμές και τραυματισμούς που ποτέ δεν είχε στην καριέρα του. Εξάλλου όλες του οι χρονιές ήταν γεμάτες. Με λεπτά και γκολ.

Ο λόγος, φυσικά, για τον Σίριλ Ντέσερς που βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στην Ολλανδία, καθώς προέκυψαν ευχάριστα σχετικά την επιστροφή του. Σε περίπου δύο εβδομάδες θα μπει στο πρώτο κομμάτι των προπονήσεων με την ομάδα και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ίσως και λίγο νωρίτερα.

Χαμογελαστός κι έτοιμος για την μεγάλη του επιστροφή η παρουσία του Ντέσερς θυμίζει σε όλους, προφανώς και σε εμάς, το πόσο σημαντικό είναι αυτό το come back. Δεν μιλάμε απλά για έναν παίκτη του ρόστερ αλλά για κάποιον που ο σύλλογος ξόδεψε πέρσι 5.5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει. Για να βάλει στο ''9'' αυτό που είχε να βρει από την εποχή του Μάρκους Μπεργκ. Έναν killer.

☘️🔙 Στο δρόμο της επιστροφής ο Σίριλ Ντέσερς που βρίσκεται στην Ολλανδία!



Αποστολή Ολλανδία: Nίκος Αθανασίου#paofc pic.twitter.com/ENf94yIQED June 28, 2026

Ο Αφρικανός άσος δύναται να αποδειχθεί Η μεταγραφή όχι απλά μία εσωτερική κίνηση, καθώς σε όλο τον πρότερο ποδοσφαιρικό του βίο, αποτέλεσε πρωταγωνιστή των ομάδων που συμμετείχε. Οι κινήσεις του στη πλάτη της άμυνας, οι κινήσεις του στα τυφλά σημεία των στόπερ και ο τρόπος που εκτελεί είναι υψηλού επιπέδου. Αρκεί να είναι υγιής.

Σε τούτη την γωνιά πρόσφαρα εκφράσαμε την άποψη πως ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από killer αλλά η επιλογή, η απόφαση του Κοτσόλη και του Νίστρουπ έχει λογική. Πιστεύουν πως ο έμπειρος φορ θα είναι καλά και δεν του έκλεισαν τον δρόμο. Πήραν περισσότερο έναν συμπληρωματικό στράικερ(Ράστοντερ) παρά κάποιον που θα ερχόταν για να βάλει... σφραγίδα στην κορυφή της επίθεσης του συλλόγου που πέρσι έκανε διαφορά και γλίτωσε το κλαμπ από τα χειρότερα ο Ανδρέας Τεττέη.

Αν ο Ντέσερς είναι καλά και μάλιστα σε ομάδα που θα λειτουργεί εξίσου καλά, τότε οι πιθανότητες να δούμε την κλάση ενός επιθετικού που πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν τον χάρηκε καθόλου...