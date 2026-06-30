Ο Γκουστάβο Μάνσα θα παραμείνει ως δανεικός στη Ρίο Άβε για ακόμα έναν χρόνο μετά το επιτυχημένο εξάμηνο που είχε πέρσι.

Ο Ολυμπιακός επένδυσε ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Γκουστάβο Μάνσα το περασμένο καλοκαίρι ωστόσο ο 21χρονος στόπερ δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και τον χειμώνα παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Ρίο Άβε.

Σε αυτό το εξάμηνο, ο Βραζιλιάνος αμυντικός άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο και το επιτελείο του καθώς έπαιξε σε 14 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και μέτρησε πάνω από 1300 αγωνιστικά λεπτά.

Έτσι, σύμφωνα με τους Πορτογάλους, ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής θα παραμείνει ως δανεικός στον πορτογαλικό σύλλογο για ακόμα έναν χρόνο καθώς στον Ολυμπιακό δεν θα μπορούσε να βρει χρόνο συμμετοχής τόσο για την υπεροπλία στους κεντρικούς αμυντικούς όσο και για το θέμα του μη κοινοτικού.