Ο Λούκας Σάσα σκιαγραφεί στο Gazzetta τον Μάνσα: «Θα τον υποστηρίζω με όλη μου την καρδιά και θα του λέω "μ@@@, παίξε καλύτερα"»

Ο Γκουστάβο Μάνσα ντύθηκε στα... ερυθρόλευκα για χάρη του Ολυμπιακού και ο άλλοτε χάφ του Άρη και συμπαίκτης του στη Φορταλέζα, Λούκας Σάσα σας τον δίνει στο... πιάτο μέσα από το Gazzetta.

«Εννοείται πώς θα μιλήσω για αυτό το "χρυσό" παιδί!» ήταν η απάντηση του Λούκας Σάσα μόλις ρωτήθηκε αν θέλει να μιλήσει για τον άλλοτε συμπαίκτη του και νυν μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο 34χρονος χάφ, έχοντας ένα επιτυχημένο πέρασα από το ελληνικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα του Άρη, μίλησε στο Gazzetta και αναφέρθηκε στον 21χρονο στόπερ που ντύθηκε στα... ερυθρόλευκα και ετοιμάζεται να ζήσει το ευρωπαϊκό όνειρο.

Ο Βραζιλιάνος μέσος έπαιξε σε 15 παιχνίδια μαζί με τον ταλαντούχο αμυντικό στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα και όπως παραδέχθηκε, απολάμβανε να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο με εκείνον ενώ τόνισε ξανά και ξανά ότι είναι νέος σε ηλικία και έχει πολλά να μάθει.

- Του μίλησες πριν έρθει στην Ελλάδα;

«Ναι, μιλήσαμε για την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Του είπα για το πόσο όμορφη χώρα είναι η Ελλάδα, ότι θα αγαπήσει το μέρος και επειδή φεύγει για πρώτη φορά από την Βραζιλία, είναι σημαντικό ότι θα πάει σε μία όμορφη πόλη. Του είπα ότι έχω φίλους εκεί, ότι οι άνθρωποι θα τον υποδεχθούν ζεστά. Για τον Ολυμπιακό, του είπα την αλήθεια. Ότι είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, όχι η μεγαλύτερη. Οι οπαδοί είναι τρελοί όπως της Φορταλέζα, ότι θα παίξει στο Champions League και θα παλέψει για τίτλους. Του είπα την αλήθεια και του μίλησα για όλα. Ήταν ενθουσιασμένος που θα έρθει στην Ελλάδα!».

- Θεωρείς ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό;

«Ναι, εννοείται πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακός. Είναι εξαιρετικός παίκτης αλλά είναι νέος. Πρέπει να βελτιώσει πράγματα όπως κάθε ποδοσφαιριστής. Έχει λίγα παιχνίδια ως επαγγελματίας και έχει πολλά να μάθει. Όταν πας στην Ευρώπη, είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο σε σχέση με την Ευρώπη. Έχει μυαλό, έχει αντίληψη του χώρου και το πιο σημαντικό, θέλει να μάθει. Ακούει συμβουλές και παρατηρήσεις. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας επίσης. Ο Ολυμπιακός έκανε καλή επιλογή».

- Ποια είναι τα δυνατά του σημεία;

«Είναι ψηλό παιδί, αριστεροπόδαρος, είναι agressive και πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι. Επίσης είναι εξαιρετρικός με την μπάλα στα πόδια. Οι πάσες του είναι απίστευτες. Τόσο ανάμεσα στις γραμμές όσο και οι διαγώνιες και μακρινές μπαλιές. Μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω μαζί του γιατί έχει τρομερή ποιότητα. Όταν η ομάδα δεν έχει την μπάλα, είναι agressive και αμύνεται πολύ καλά».

- Έχει κάποια μειονέκτημα που πρέπει να βελτιώσει;

«Δεν νομίζω ότι έχει αδύναμα σημεία τόσο φανερά για να τα συζητήσουμε. Αλλά όπως σου είπα, είναι ακόμα νέος σε ηλικία και έχει πολλά μάθει για το ποδόσφαιρο. Πλέον πρέπει να προσαρμοστεί και να μάθει το νέο στυλ ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα. Αλλά δεν έχει κάποια αδυναμία».

- Στα αποδυτήρια σαν χαρακτήρας πώς ήταν;

«Είναι ντροπαλός, δεν μιλάει πάρα πολύ αλλά έχει καλή καρδιά. Είναι μικρός ακόμα. Δεν μιλάει καλά αγγλικά αλλά εγώ του μιλούσα στα αγγλικά για να μάθει κάποιες λέξεις. Του είπα και μερικές λέξεις στα ελληνικά (γέλια). Αλλά και στα πορτογαλικά να του μιλήσεις είναι μαζεμένο παιδί και ντροπαλό αλλά έχει καλή καρδιά».

- Του έδωσες κάποια συμβουλή πριν ταξιδέψει για Ελλάδα;

«Η συμβουλή μου για εκείνον είναι αυτή που του έδωσαν πριν φύγει. Να είναι ο εαυτός του, να παίξει το ποδόσφαιρο του, να είναι ανοικτός να μάθει νέα πράγματα ειδικά τώρα που πάει σε άλλη χώρα. Σε μία ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, που είναι μία τεράστια ομάδα, είναι διαφορετικά τα πράγματα αλλά να είναι ο εαυτός του. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Είναι εξαιρετικός παίκτης και για αυτό τον διάλεξε ο Ολυμπιακός. Να είναι χαρούμενος».

- Ποιο είναι το μήνυμα που του στέλνεις;

«Του είχα πει κάτι προσωπικά αλλά θα το πω. Του είπα ότι θα είμαι πάντα εδώ με σταυρωμένα δάκτυλα για εκείνον, θα τον υποστηρίζω και είμαι σίγουρος ότι θα είναι χαρούμενος στην Ελλάδα. Αν είναι εκείνος χαρούμενος, είμαι και εγώ. Είμαι εδώ για εκείνον, δίπλα του και να προσέχει γιατί θα παρακολουθώ παιχνίδια του, οπότε αν κάνει λάθη και θα του πω "άκου μ@@@@@α, παίξε καλύτερα" (γέλια)».