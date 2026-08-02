Ο Κινγκς Κάνγκουα έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 την Τετάρτη (05/08-21:30) στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, με τον Κινγκς Κάνγκουα να προπονείται για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» ενσωματώθηκε άμεσα στο πρόγραμμα της ομάδας, συμμετέχοντας σε ολόκληρη την προπόνηση χωρίς περιορισμούς.

Στη συνέχεια, το βάρος έπεσε στην τακτική. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να ανεβάσουν σταδιακά ρυθμό, και ακολούθησαν ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με έμφαση στη γρήγορη μεταφορά του παιχνιδιού, τη σωστή τοποθέτηση και τις συνεργασίες μεταξύ των γραμμών.

Έπειτα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δούλεψε με τους ποδοσφαιριστές του σε κομμάτια τακτικής, εστιάζοντας στις κινήσεις με και χωρίς την μπάλα, πριν η προπόνηση ολοκληρωθεί με παιχνίδια τρεις εναντίον τριών σε υψηλή ένταση, όπου ζητήθηκαν γρήγορες αποφάσεις, πίεση και άμεσες μεταβάσεις.