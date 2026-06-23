Σύμφωνα με δημοσίευματα από την Κύπρο ο ΑΠΟΕΛ κινείται για τη μεταγραφή του Δημήτρη Λημνιού, με τον Ζήση Βρύζα να χειρίζεται την υπόθεση.

Ο δανεισμός του Δημήτρη Λημνιού στην Φορτούνα Σιτάρντ ολοκληρώθηκε και ο παίκτης επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, όμως δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ και συνεπώς βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας. Όπως μεταδίδεται ευρέως στα μέσα της Κύπρου ο διεθνής εξτρέμ αποτελεί μεταγραφικός στόχος του ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο νέος αθλητικός διευθυντής των Κιτρινομπλέ, Ζήσης Βρύζας, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους Πράσινους και χειρίζεται προσωπικά την υπόθεση του Βολιώτη ακραίου επιθετικού, ώστε να βρεθεί η «χρυσή τομή».

Όπως τονίζεται, η υπόθεση είναι δύσκολη για τους Κύπριους, όμως όχι απαγορευτική, όμως θα χρειαστεί να καλυφθεί μέρος του συμβολαίου του από τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του 28χρονου winger με το Τριφύλλι έχει ισχύ για ακόμα ένα χρόνο.

Την περασμένη σεζόν ο Λημνιός μέτρησε 34 εμφανίσεις στην Eredivisie, με δύο γκολ και οκτώ ασίστ. Εφόσον προχωρήσει η υπόθεση ο διεθνής εξτρέμ θα έχει... συμπατριώτη προπονητή, καθώς πρόσφατα ανέλαβε τον ΑΠΟΕΛ ο Νίκος Παπαδόπουλος.