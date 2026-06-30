Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δούλεψε και στη πρωινή προπόνηση της Τρίτης μοτίβα για σπάσιμο του high press των αντιπάλων. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου.

Έχοντας μπει στη δεύτερη εβδομάδα προπονήσεων του Παναθηναϊκού εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας κάποια πράγματα είναι πλέον ξεκάθαρα, εμφανή και δεδομένα, όσον αφορά τα στοιχεία της αγωνιστικής ταυτότητας που θέλει να δώσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ στο δικό του Τριφύλλι.



Ο Δανός προπονητής θέλει η ομάδα του να μπορεί να ζει με την πίεση του αντιπάλου, να νιώθει καλά με αυτή, να μπορεί να κυκλοφορεί την μπάλα με ηρεμία για να δημιουργεί χώρους και ελεύθερους παίκτες, ώστε συνδυαστικά να ανέβει ψηλότερα στο γήπεδο με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.



Σε αυτό το σχέδιο η συμμετοχή του πορτιέρε είναι σημαντική, μιας και προσφέρει υπεραριθμίες στη πρώτη φάση του παιχνιδιού.



Πάνω στο build up, λοιπόν, με τον συγκεκριμένο τρόπο δούλεψε και το πρωί της Τρίτης ο Νίστρουπ. O νεαρός κόουτς έδινε συνεχώς οδηγίες, εξηγούσε την κάθε λεπτομέρεια, έδειχνε την σωστή στάση του σώματος και έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στους παίκτες του.

☘️ Σκληρές «μάχες» στο διπλό του Άπελντορν!



Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου pic.twitter.com/CyKKvgpsNz June 30, 2026



Στην άσκηση αυτή οι ομάδες είναι οι εξής:



Ροζ ομάδα



Πένια, Λάβδας, Κάτρης, Καλαμπρια, Κυριακόπουλος, Καμαρα, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Μπόκος, Ζαρουρί, Τεττέη



Πράσινη ομάδα



Τσάβες, Τσάπρας, Μπινιάρης, Ινγκασον, Τουμπα, Σιώπης, Τσιριβεγια, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Παντελίδης



Ακολούθησε δίτερμα σε μικρούς χώρους, το οποίο έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα.



Πράσινη ομάδα



Πένια, Ινγκασον, Κάτρης,

Καλαμπρια, Τσιριβεγια, Κοντούρης, Μπινιαρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Παντελίδης



Μπλε ομάδα



Κοτσαρης, Λάβδας, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Σιωπης, Τσεριν, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Τεττέη



Μπαλαντέρ: Καμαρά

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!