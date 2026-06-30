Ράστοντερ: «Ο παππούς μου μου μίλησε για τον Παναθηναϊκό και ανατρίχιασα»

Ο Έλμιν Ράστοντερ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού μιλώντας στο PAO TV.

Μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωσή του από τον Παναθηναϊκό, ο Έλμιν Ράστοντερ παραχώρησε και τις πρώτες δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των «πρασίνων». Ο 24χρονος φορ αποκάλυψε πως ο πρώτος άνθρωπος που το είπε ήταν ο παππούς του, ο οποίος του μίλησε για τους «πρασίνους» και του ανέφερε πράγματα που τον έκαναν να ανατριχιάσει.

Στη συνέχεια μίλησε για την επικοινωνία που είχε με τους ανθρώπους της ομάδας, τα χαρακτηριστικά που έχει ως παίκτης, αλλά και το κίνητρο που του δίνουν τα 16χρόνια χωρίς τίτλο.

Οι δηλώσεις του Έλμιν Ράστοντερ

«Το πρώτο πράγμα που έκανα, όταν έμαθα για τον Παναθηναϊκό, ήταν να πάω στον παππού μου και να του το πω. Είναι κι εκείνος ένας φίλαθλος της παλιάς σχολής και όταν μου μίλησε για τον σύλλογο και μου είπε κάποια πράγματα, ανατρίχιασα.

Όταν είδα τα βίντεο στο Youtube και όλα όσα αφορούν τους φιλάθλους, ενθουσιάστηκα. Δεν μπορώ να περιμένω για να τους δω στο γήπεδο! Φυσικά είχα κάποιες καλές συζητήσεις με τον Στέφανο (Κοτσόλη), αλλά και με τον προπονητή.

Πιστεύω ότι ταιριάζω στο αγωνιστικό στυλ και στο σύστημα του προπονητή, με το έντονο πρέσινγκ και την υψηλή ένταση. Στο τέλος, λοιπόν, ήταν μία εύκολη απόφαση, γιατί, όπως είπαν και πριν, πρόκειται για έναν τεράστιο σύλλογο τον οποίο ξέρω ότι μπορώ να βοηθήσω.

Είχα έξι, επτά συζητήσεις με τον κ. Κοτσόλη και ήταν πολύ καλές. Μου είπε πολλά πράγματα για τον σύλλογο και, όπως είπα και προηγούμενως, στο τέλος ήταν μία εύκολη απόφαση.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά μου, όταν βρίσκομαι στο γήπεδο, δίνω το 120% για την ομάδα και τρέχω συνεχώς πάνω-κάτω. Νομίζω ότι διαθέτω όλα όσα χρειάζεται ένας επιθετικός. Δεν είμαι απλώς ψηλός και δυνατός, αλλά έχω και τεχνική. Μπροστά στην εστία είμαι ψύχραιμος. Οπότε αυτός είμαι!

Στο τέλος, είμαι επιθετικός Η δουλειά μου είναι να πετυχαίνω γκολ και να βοηθάω την ομάδα. Αυτή τη στιγμή είμαι γεμάτος αυτοπεποίθηση, έπειτα από τη σεζόν που πραγματοποίησα. Ξέρω ότι με τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή, μπορώ να προσφέρω πολλές χαρές (στους φιλάθλους), με τα γκολ μου, αλλά και τη σκληρή δουλειά μου.

Έχω ήδη μιλήσει με κάποιους ανθρώπους και μου είπαν γι' αυτό. Για τα 16 χρόνια που έχουν περάσει χωρίς πρωτάθλημα και αυτό αποτελεί για εμένα ένα επιπλέον κίνητρο, ειδικά τώρα, που έρχομαι από την Ελβετία με ένα πρωτάθλημα και γνωρίζω τι χρειάζεται.

Απαιτείται καθημερινή, σκληρή δουλειά και έχω αυτοπεποίθηση. Αυτή τη στιγμή, ο μοναδικός στόχος μου είναι να δώσω (στους οπαδούς) ένα πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μοναδικό μου όνειρο. Επίσης, θέλω καθημερινά να βελτιώνομαι και σε προσωπικό επίπεδο. Μόνο αυτά θέλω.

Είχα παρακολουθήσει τον αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις. Δεν βρισκόμουν στο γήπεδο, αλλά τον είδα στην τηλεόραση. Οι διεθνείς αγώνες είναι πάντα ξεχωριστοί. Αυτό αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο, γιατί αντιμετωπίζεις τους κορυφαίους, παίζεις απέναντι στους καλύτερους και αυτό ακριβώς θέλω.

ΠΑΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΈ!»