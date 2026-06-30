Κάρμο: «Μόλις μου τηλεφώνησαν από τον Ολυμπιακό ήμουν πολύ ευτυχισμένος, μοιάζει σαν να είναι γραφτό»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό για δεύτερη φορά έκανε ο Νταβίντ Κάρμο.

«Ο Νταβίντ Κάρμο είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού», vol.3. Ο 27χρονος στόπερ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του τριετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και επέστρεψε στο... λιμάνι για την τρίτη θητεία στους «ερυθρολεύκους».

Αναλυτικά οι πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του.

«Είναι πολύ συναρπαστικό για εμένα ότι επέστρεψα. Από τότε που τελείωσε η προηγούμενη σεζόν, εγώ και η οικογένειά μου, επιθυμούσαμε να έρθουμε εδώ. Μόλις μου τηλεφώνησαν ήμουν πολύ ευτυχισμένος.

Νιώθω έτοιμος, είμαι σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση για να τιμήσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μου έδωσαν εδώ, οι φίλαθλοι και οι άνθρωποι του συλλόγου.

Εδώ είναι ξεκάθαρα το μέρος που νιώθω ευτυχισμένος να παίζω και το απολαμβάνω, όπως όταν ξεκίνησα να παίζω ως παιδί. Όλα έρχονται φυσικά, μοιάζει σαν να είναι γραφτό.

Μου αρέσουν όλα, μου αρέσουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στον σύλλογο, οι γυμανστές, οι προπονητές και νομίζω πως μπορώ να είμαι ο καλύτερος εαυτός μου. Μου έλειψε το πάθος που έχουν εδώ οι οπαδοί, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Δεν έχω ξαναπαίξει σε γήπεδο με τέτοια ατμόσφαιρα και ανυπομονώ να το νιώσω ξανά.

Όταν είπα ότι επιστρέφω έτοιμος και δυνατός πνευματικά, είναι επειδή πέρασα μια δύσκολη χρονιά, αλλά ωρίμασα πολύ και έχω φτάσει σε ένα σημείο που μπορώ να εκπροσωπήσω τον Ολυμπιακό με τον καλύτερο τρόπο, να τιμήσω τον σύλλογο και να δώσω τον σεβασμό που αξίζουν εδώ οι άνθρωποι.

Είναι καταπληκτικό να εκπροσωπώ τον Ολυμπιακό. Είχα την τύχη να βρίσκομαι εδώ για 1,5 χρόνο, όπου κατακτήσαμε μεγάλους τίτλους. Ο τρόπος που πανηγυρίσαμε, έδειξε όλη τη δουλειά που κάναμε και ο τρόπος που τελειώσαμε τη χρονιά, έδωσε λόγο στους φιλάθλους, για να πανηγυρίσουν, να το απολαύσουν και να είναι περήφανοι, ήταν ότι καλύτερο.

Ανυπομονώ να βοηθήσω να κερδίσουμε κι άλλους τίτλους. Για εμένα το σημαντικό και αυτό για το οποίο δεσμεύομαι, είναι ότι θα δώσω τις δυνάμεις μου κάθε μέρα στους αγώνες και τις προπονήσεις και όταν δεν παίζω θα είμαι εκεί για την ομάδα, γιατί όπως είπα προηγουμένως, οι νίκες και οι ήττες σε αυτό τον σύλλογο, με κάνουν να νιώθω μέλος της οικογένειας και θα είμαι εδώ για τα καλά και τα άσχημα. Αυτό δεσμεύομαι να δώσω εδώ».