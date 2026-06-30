Μετά τους Φορτούνη, Μαφέο και Στουρνάρα, ο Νταβίντ Κάρμο αποτελεί την τέταρτη μεταγραφή του Ολυμπιακού στη θερινή μεταγραφική περίοδο.

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Νταβίντ Κάρμο, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά για δεύτερη φορά και για να υπηρετήσει τους «ερυθρολεύκους» για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ο 27χρονος στόπερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, διάρκειας τριών ετών και θα ενταχθεί από την αρχή στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Ο ίδιος έφτασε στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/06), πέρασε τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 19/7/1999 στην Πορτογαλία, αγωνιζόταν στη Real Oviedo τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, καταγράφοντας 22 συμμετοχές στη LaLiga.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Ανγκόλας ποδοσφαιριστής κατέκτησε το νταμπλ με τους «ερυθρόλευκους», ενώ στο πρώτο του πέρασμα από τον Θρύλο, το δεύτερο μισό της σεζόν 2023-2024, ήταν βασικό στέλεχος στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League.

Νταβίντ, καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».