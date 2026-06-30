Ο Νταβίντ Κάρμο επέστρεψε για δεύτερη φορά στον Ολυμπιακό και κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει μία συγκεκριμένη φάση από την πρώτη του θητεία.

Το όνομα του Νταβίντ Κάρμο έχει γραφτεί με χρυσά... γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο 27χρονος στόπερ ήταν από τα βασικά στελέχη στην ιστορική κατάκτηση του Conference League και παρά την μέτρια χρονιά που έκανε στη δεύτερη θητεία του στον Πειραιά, κανείς δεν ξεχνά πόσο σημαντικός ήταν.

Με αφορμή τη δεύτερη επιστροφή του στο «λιμάνι», το Gazzetta θυμήθηκε μία φάση που κανείς οπαδός του Ολυμπιακού δεν θα βγάλει ποτέ από το μυαλό του. Παρότι είναι ένας αμυντικός που έχει δείξει ουκ ολίγες φορές τη δυναμική και την ποιότητα του, η συγκεκριμένη στιγμή θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων.

Φυσικά αναφερόμαστε στον αγώνα της 29ης Μαϊου του 2024. Εκείνο το ιστορικό βράδυ υπό τους προβολείς της OPAP Arena (πλέον Allwyn Arena) όταν οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα σε συλλογικό επίπεδο στο ποδόσφαιρο που σηκώνει στον ουρανό ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, νικώντας στον τελικό του Conference League τη Φιορεντίνα (1-0).

Αν κάποιος δεν έβλεπε τον αγώνα, θα πίστευε ότι το ματς έληξε με 3-0. Για όποιον κάνει τα μαθηματικά μιλάμε για το τέρμα του Ελ Καμπί, την επικύρωση από τον VAR μερικά λεπτά μετά και για τη φάση στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για τη λήξη του αγώνα.

Ο πανηγυρισμός από τις εξέδρες δεν ήταν για κάποιο τέρμα που δεν μέτρησε ή ευκαιρία. Ήταν για το απίθανο stop του Νταβίντ Κάρμο πάνω στον Τζόναθαν Ικονέ. Ήταν η στιγμή όπου ο εξτρέμ της Φιορεντίνα πατάει στην περιοχή, πλασάρει προς την εστία του Τζολάκη από σχεδόν εξ επαφής και ο Κάρμο μπαίνει μπροστά σαν... βράχος και κόβει το σουτ.

Μία στιγμή που έχει εξελιχθεί ως ένα από τα highlight του τελικού και έχοντας κύριο λόγο στην κατάκτηση του Conference League.