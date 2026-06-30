Μπέος: «Αποσύρω το ενδιαφέρον μου για την προεδρία της Stoiximan Superleague»

Ο λόγος που ο Αχιλλέας Μπέος αποφάσισε να αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Stoiximan Superleague.

Ο Δήμαρχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος ξεκαθάρισε πως δεν θα κατέβει τελικά υποψήφιος για την προεδρία της Stoiximan Superleague, αφού είχε θέσει έναν απαράβατο όρο για να συμβεί αυτό.

Εκείνος είχε ξεκαθαρίσει πως για να είναι υποψήφιος δεν πρέπει να υπάρχει κανένας άλλος και από τη στιγμή που σήμερα που είναι η ψηφοροία υπάρχουν κι άλλες υποψηφιότητες ενώ γίνονται και εξωποδοσφαιρικές παρεμβάσεις με έντονο πολιτικό άρωμα και χρώμα, αποφάσισε να απέχει.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου

Προ διμήνου, περίπου, δήλωσα σχετικά με την πρόθεσή μου να διεκδικήσω την προεδρία της Super League ότι αυτή έχει ως απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αντίπαλη υποψηφιότητα, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε έντονο παρασκήνιο, συγκρούσεις, συμμαχίες και συμψηφισμούς που ούτε το ποδόσφαιρο εξυπηρετούν, ούτε περιλαμβάνονται στους προσωπικούς μου στόχους.

Σήμερα, ημέρα των εκλογών, και άλλες υποψηφιότητες έχουν εκδηλωθεί και μάλιστα ακόμη και εξωποδοσφαιρικές παρεμβάσεις με έντονο πολιτικό άρωμα και χρώμα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Κατόπιν αυτών αποσύρω το ενδιαφέρον μου για την διεκδίκηση της προεδρίας της Super League, ευχόμενος καλή επιτυχία στο έργο του σε όποιον αναδειχθεί πρόεδρος, για το καλό του ποδοσφαίρου και του συνεταιρισμού μας.