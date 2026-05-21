Μπέος: «Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της Superleague»

Την αποκάλυψη πως θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Stoiximan Superleague έκανε ο Δήμαρχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή ''Στη Σέντρα''.

Μεταξύ άλλων εκείνος μίλησε για την αναδιάρθρωση τονίζοντας πως η λέξη «σκάνδαλο» είναι ήπιος χαρακτηρισμσός και ότι πρόκειται για κάτι αντιδημοκρατικό, το συμβάν μεταξύ Λουτσέσκου και Γκοντσαρόβα και το πρόβλημα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου

Για την αναδιάρθρωση ανέφερε:

«Πολύ ήπια η λέξη σκάνδαλο. Το είχα πει ότι θα γίνει αυτό πριν από ενάμισι μήνα, είναι κάτι αντιδημοκρατικό. Δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Όλοι με όλες τις παθογένειες του ποδοσφαίρου έχουμε βάλει ένα ένα πετραδάκι για το καλό του ποδοσφαίρου και το βλέπουμε με το πρωτάθλημα , τον υποβιβασμό τις θέσεις τις Ευρώπης να κρίνονται τελευταία στιγμή. Ποιος θα διασφαλίσει τα οικονομικά ανοίγματα και θα τα διασφαλίσει ; Υπάρχει μείωση στα χρήματα του στοιχήματος, στα τηλεοπτικά και αύξηση στο VAR».

Προσθέτοντας στο ίδιο θέμα:

«Είμαι ο πιο παλιός παράγοντας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Βόλος τα προηγούμενα χρόνια κινδύνευε , ζήτησα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο; Θα πρέπει οι ομάδες ότι πετυχαίνουν να το πετυχαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Φέτος κάναμε μία καλύτερη ομάδα, αυτό είναι το ξεκάθαρο και όχι να ζητάμε χάρες. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας τεράστιος οργανισμός, μία μεγάλη ομάδα που της τρέφω μεγάλο σεβασμό, αλλά όλοι κρίνονται».

Για το ποιους και τι εξυπηρετεί μία πιθανή αναδιάρθρωση:

«Τι εξυπηρετεί; Την ΑΕΛ και τον Πανσερραϊκό , τα προσωπικά τους συμφέροντα. Οι άλλοι τι κάνετε; Συμμαχίες; Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και αφορά τις ομάδες που είναι να ανέβουν, ας ανέβει η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος».

Τονίζοντας:

«Είμαι υπέρ των πλέι οφ, είμαι αυτός που τα δημιούργησε. Υπάρχει ανταγωνιστικότητα και δεν υπάρχουν ομάδες ‘’δορυφόροι’’ που εξυπηρετούν άλλες ομάδες στα πλέι οφ του πρωταθλητή για συμφέροντα άλλων. Τι να μην γίνονται τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ, έρχεται ως επακόλουθο της αύξησης των ομάδων».

Για την υποψηφιότητα του ως υποψήφιος πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής:

«Θα θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση των συναδέλφων μου αν έχω τη δυνατότητα να προσφέρω και αν είμαι ικανός να σπάσω αυγά και να διεκδικήσω πράγματα. Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της Super League».

Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ:

«Το πήρε δίκαια η ΑΕΚ, όλο τον χρόνο ήταν εκεί και σταθερή. Όλοι πήραν αυτό που τους άξιζε στο πρωτάθλημα με τις θέσεις που κατέλαβαν».

Ενώ για τον Μάριο Ηλιόπουλο τόνισε:

«Πάνω στη χαρά του ο καθένας μπορεί να πει κάτι παραπάνω και να κάνει κάτι παραπάνω, συμβαίνουν αυτά δεν θα τον κρίνω εγώ, θα το κρίνει ο κόσμος της ΑΕΚ, έχω μία καλή σχέση, είναι ένας καινούργιος παράγοντας και το χάρηκε».

Για τον ΠΑΟΚ και τον Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Τα προβλήματα του ΠΑΟΚ έχουν να κάνουν με την απουσία του Σαββίδη και διοικεί από μακριά γιατί έχει κάποια προβλήματα. Στην Ελλάδα είναι δύσκολο να διοικήσει μία γυναίκα, έτσι η Μαρία που είναι πολύ ικανή, δεν μπορεί να το κάνει. Το να διώξει τον Λουτσέσκου που αν γίνει θα είναι επιλογή του Σαββίδη, τότε για να το πράξει θα πρέπει να βρει κάποιον καλύτερο. Εύχομαι , όπως έχει δείξει να πάρει σωστές αποφάσεις».

Για το γεγονός ότι δεν χαιρετήθηκαν Λουτσέσκου και Μαρία Γκοντσάρεβα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος:

«Ο Λουτσέσκου δεν έδωσε το χέρι, όχι η Μαρία. Εγώ αν ήμουν στη θέση της Μαρίας δεν θα τον άφηνα να μπει στο λεωφορείο, έπρεπε να το δώσει ο Ραζβάν και το όλο σκηνικό άφησε μία κακή εικόνα στον κόσμο».