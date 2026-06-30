Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραδέχθηκε σε ΜΜΕ της Ρουμανίας ότι θα υπογράψει στην Αλ Σαντ, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Μετά την πενταετία στον ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα μείνει για πολύ καιρό χωρίς ομάδα, καθώς είναι ο εκλεκτός της Αλ Σαντ για να αντικαταστήσει τον Μαντσίνι στην άκρη του πάγκου.

Το Gazzetta σας είχε αποκαλύψει το πόσο προχωρημένες είναι οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών και ότι όλα έδειχναν ότι οδεύουμε προς happy end, με τον Ρουμάνο προπονητή να επιβεβαιώνει το εν λόγο ρεπορτάζ.

Όπως αναφέρει η ρουμάνικη έκδοση της «Fanatik», ο ίδιος έδωσε σύντομη δήλωση για το μέλλον του, λέγοντας: «Θα υπογράψω!» σε ερώτηση για την Αλ Σαντ από το Κατάρ ενώ το συμβόλαιο του θα κυμανθεί στα 3,5 εκατ. ευρώ ανά έτος για δύο χρόνια.