Η Αλ Σαντ βλέπει στον Λουτσέσκου τον νέο της Τσάβι: Ποιους αστέρες πρόκειται να προπονήσει

Ο Λουτσέσκου ετοιμάζεται να αναλάβει την ομάδα όπου μεγαλούργησε ο Τσάβι, με τον άλλοτε τεχνικό του ΠΑΟΚ να έχει στο ρόστερ του γνωστούς παίκτες από το ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο επόμενος προορισμός του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τον ΠΑΟΚ φαίνεται πως θα είναι η Αλ Σαντ του Κατάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά ώστε ο Ρουμάνος τεχνικός να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Η διοίκηση του συλλόγου βλέπει στο πρόσωπο του Λουτσέσκου τον νέο της... Τσάβι, που θα μπορέσει να «χτίσει» κάτι ανάλογο με τα όσα είχε καταφέρει εκεί ο Ισπανός θρύλος, κυρίως ως προπονητής.

Ο Τσάβι συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την Αλ Σαντ, για την οποία αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2019 μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα. Στο διάστημα αυτό κατέκτησε τέσσερα τρόπαια, ανάμεσα στα οποία το πρωτάθλημα του Κατάρ και το Emir Cup.

Αμέσως μόλις «κρέμασε τα παπούτσια του», τον Μάιο του 2019, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ως προπονητής πήρε επτά τίτλους σε λιγότερο από τρία χρόνια, κερδίζοντας επανειλημμένα το βραβείο του καλύτερου κόουτς της Λίγκας, προτού πει «αντίο» τον Νοέμβριο του 2021 για να γυρίσει στους Μπλαουγκράνα.

Πλέον, ο Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί ένα αρκετά ακριβό ρόστερ, σύμφωνα με το Transfermarkt, που περιλαμβάνει δυνατά ονόματα πέραν του πρώην άσου του Ολυμπιακού, Γκιγιέρμε.

Στη νέα του ομάδα θα προπονήσει τον Κλαουντίνιο, των 12 εκατομμυρίων, τον Μοχάμεντ Καμαρά των 9 εκατομμυρίων, καθώς και τους Άκραμ Αφίφ και Τζιοβάνι που κοστολογούνται από 8 εκατομμύρια έκαστος, ενώ για την επίθεση θα έχει στη φαρέτρα του και τον πασίγνωστο Ρομπέρτο Φιρμίνο με αξία 4 εκατ. βάσει του Transfermarkt.