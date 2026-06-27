Μία… ανάσα από την Αλ Σαντ ο Λουτσέσκου!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Αλ Σαντ.

Δεν θα μείνει για μεγάλο διάστημα μακριά από τους πάγκους ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το… διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Ρουμάνος προπονητής τα έχει βρει σε όλα με την Αλ Σαντ και πλέον όλα έχουν μπει στην τελική ευθεία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στην ομάδα του Κατάρ.

Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές κορύφωσαν τις διαπραγματεύσεις τους και βρέθηκε «χρυσή τομή» προκειμένου ο άλλοτε κόουτς του Δικεφάλου να αναλάβει τα ηνία της ομάδας του Γκιγίερμε.Πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του.

Ο 57χρονος τεχνικός ετοιμάζεται πλέον να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, κλείνοντας ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ο Ρουμάνος κόουτς αποχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στα μέσα του Ιουνίου έχοντας αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα στην ιστορία των «ασπρόμαυρων».

Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ελλάδας, το ένα αήττητο τη σεζόν 2018-19, δύο Κύπελλα, οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε ιστορικές ευρωπαϊκές νίκες και συνέδεσε το όνομά του με την πιο επιτυχημένη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας του. Παράλληλα «έχτισε» μια ανεπανάληπτη σχέση με τον κόσμο της ομάδας, αλλά και την πόλη όπου έζησε τα τελευταία πέντε χρόνια.