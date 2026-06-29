Ο Νταβίντ Κάρμο ντύνεται στα... ερυθρόλευκα για τρίτη φορά και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, σας αναλύει τα πεπραγμένα του με την Ρεάλ Οβιέδο πέρσι.

Τρίτη και... φαρμακερή; Όλα έτσι δείχνουν. Ο Νταβίντ Κάρμο πάτησε σε ελληνικό έδαφος και μετράει αντίστροφα από την δεύτερη επιστροφή του στον Ολυμπιακό και την τρίτη θητεία του στο... λιμάνι, ωστόσο αυτή τη φορά είναι διαφορετικό.

Ο 27χρονος στόπερ δεν ήρθε για να... φύγει αλλά για να μείνει και να καθιερωθεί στους Πειραιώτες. «Είναι η τρίτη φορά που είμαι εδώ. Νιώθω πολύ καλά, αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για να κατακτήσουμε τους στόχους μας και να πάρουμε νίκες με την ομάδα», ήταν οι πρώτες του δηλώσεις.

Ο ίδιος γνωρίζει πως αυτό είναι το «λιμάνι» του και παρότι τις δύο προηγούμενες φορές έβλεπε τον Ολυμπιακό ως ένα προσωρινό σκαλοπάτι, αυτή τη φορά είναι διατεθειμένος να δώσει τα πάντα για να γίνει βασικός πυλώνας στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ.

Την περσινή σεζόν έπαιξε ως δανεικός στη La Liga για χάρη της Ρεάλ Οβιέδο, η οποία υποβιβάστηκε αλλά ο Ανγκολέζος αμυντικός έκανε μία γεμάτη χρονιά και έδειξε κάποια από τα χαρακτηριστικά που απολαύσαμε στον Ολυμπιακό.

Το Gazzetta εκμεταλλεύεται την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο και με τη βοήθεια του Wyscout , σας μεταφέρει αναλυτικά όλα τα πεπραγμένα του υψηλόσωμου κεντρικού αμυντικού στο ισπανικό πρωτάθλημα πέρσι.

«Κολόνα» στα μετόπισθεν

Από τις πρώτες του μέρες στον Ολυμπιακό, ο Νταβίντ Κάρμο είχε δείξει ποια είναι τα δυνατά του χαρακτηριστικά τόσο στο αμυντικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι. Για αυτό και κούμπωσε αμέσως στα... θέλω του Μεντιλίμπαρ και αυτά τα εμφάνισε και στην παρουσία του στην Οβιέδο.

Γενικά η ισπανική ομάδα δεν ήταν τόσο... φίλη με το επιθετικό ποδόσφαιρο, δεχόμενη ουκ ολίγες επιθέσεις σε κάθε παιχνίδι και προσφέροντας μπόλικη δουλειά στον Κάρμο αλλά με τους αριθμούς του να είναι αρκετά καλό βαθμό. Αρχικά, μιλάμε σε κλίμακα 22 αγώνων στο ισπανικό πρωτάθλημα και συνολικά 1943 λεπτών όπου ο Ανγκολέζος στόπερ μπήκε σε συνολικά 264 μονομαχίες εδάφους και άλλες 104 μονομαχίες στον αέρα.

Στην πρώτη κατηγορία, ο Κάρμο είχε συνολικά 65% επιτυχία ενώ στη δεύτερη είχε 68% επιτυχία (γνωστός για τις εξαιρετικές τοποθετήσεις του στο ψηλό παιχνίδι) ενώ συνολικά μέτρησε 244 ανακτήσεις της μπάλας με τις περισσότερες από αυτές να είναι στο δικό του μισό.

Ιδιαίτερη αναφορά μπορεί να γίνει στις αμυντικές μονομαχίες που έδωσε ο υψηλόσωμος αμυντικός καθώς είχε μ.ο. έξι ανά ματς έχοντας επιτυχία 69%, δείγμα της αρκετής δουλειάς που είχε στα αμυντικά του καθήκοντα αλλά και της συγκέντρωσης που είχε στο μεγαλύτερο μέρος αυτών.

Το heatmap του Κάρμο από την περσινή σεζόν

Η «λατρεία» του Μεντιλίμπαρ στην κυκλοφορία της μπάλας

Ένα από τα «ατού» του 27χρονου στόπερ είναι αυτό το «γλυκό» αριστερό πόδι. Με την μπάλα στα πόδια είναι εξαιρετικός και οι μεταβιβάσεις του προς το επιθετικό τρίτο είναι με εξαιρετική ακρίβεια. Εξ ού και ο βασικός λόγος που ο Μεντιλίμπαρ τον έχει και σε μεγάλη εκτίμηση καθώς οι μπαλιές του βοηθούσαν αρκετά στο στυλ παιχνιδιού του Βάσκου προπονητή.

Γενικά η μπάλα πέρασε πολλές φορές από τα πόδια του και συνολικά μέτρησε 1007 πάσες σε 22 συμμετοχές με την Οβιέδο. Από αυτόν τον αριθμό, το 85% ήταν σε συμπαίκτη του ενώ είχε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας και στις μεγάλες μπαλιές όπου σε 219 μεταβιβάσεις, είχε 60% ευστοχία.

Πώς αυτό βοηθά σε μεγάλο βαθμό τον Μεντιλίμπαρ; Επειδή από αυτούς τους αριθμούς, οι 138 ήταν στο επιθετικό τρίτο με 66% επιτυχία. Το πλάνο του Βάσκου προπονητή είναι η μπάλα να μεταφέρεται άμεσα στο αντίπαλο μισό ώστε οι επιθετικοί να πιέζουν ασφυκτικά ψηλά την αντίπαλη άμυνα ώστε να γίνει το λάθος και να έρθει το γκολ.

Ο Κάρμο είναι ο καταλληλότερος στόπερ για αυτό το στυλ παιχνιδιού και όταν είναι στα καλά του, μπορεί να το υπηρετήσει πιστά. Οπότε ο «Μέντι» τρίβει τα... χέρια του, έχοντας κάποια από τα ματς που έκανε ως παράδειγμα για όταν ξεκινήσουν ξανά τη συνεργασία τους. Πρόκειται για τα:

Ράγιο Βαγιεκάνο - Οβιέδο 3-0

Οβιέδο - Μπιλμπάο 1-2

Μπιλμπάο - Οβιέδο 1-0

Οβιέδο - Λεβάντε 0-2

Ο λόγος είναι οι μεγάλες μπαλιές που επιχείρησε και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας που είχε. Στο πρώτο είχε 13 στις 19, στο δεύτερο είχε 15 στις 23, στο τρίτο είχε 13 στις 19 και στο τέταρτο 10 στις 13.

Οι πάσες στο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο

Τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει

Δεν είναι μόνο τα καλά που κρατάει ο Ολυμπιακός και οι άνθρωποι αλλά και τα στοιχεία που καλείται να βελτιώσει ο 27χρονος αμυντικός. Αρχικά το κομμάτι των φάουλ και των καρτών. Σε 22 ματς έκανε συνολικά 20 φάουλ και δέχθηκε 7 κίτρινες κάρτες αλλά και μία αποβολή, κάτι που θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα στους Πειραιώτες.

Βέβαια, υπάρχει η βασική διαφορά αυτού που είπαμε εξ αρχής. Η Οβιέδο έπαιζε πιο αμυντικά, δεχόταν τις διπλάσιες επιθέσεις από αυτές που θα δέχεται ο Ολυμπιακός, οπότε και περισσότερη δουλειά για τον Ανγκολέζο στόπερ στο ισπανικό πρωτάθλημα. Έπειτα έχει να κάνει με το πόσες φορές έχασε την μπάλα.

Αν και είναι αρκετά καλός χειριστής και παίκτης που βοηθάει στο build up από την άμυνα, ο Κάρμο έχασε την μπάλα συνολικά 208 φορές και το χειρότερο είναι ότι τις μισές το έκανε στο αμυντικό μισό της ομάδας, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει προοπτική επίθεσης του αντιπάλου.

Οι μεγάλες μπαλιές κόντρα στην Μπιλμπάο

Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη συγκέντρωση και την αυτοπεποίθηση που έχει ο 27χρονος αμυντικός, κάτι που στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό ήταν από τα βασικά μειονεκτήματα που έφερε τον Πιρόλα να παίρνει τη φανέλα του βασικού.

Ένα βασικότατο δεδομένο είναι ότι η τρίτη θητεία του Νταβίντ Κάρμο ξεκινάει με δύο πολύ σημαντικά δεδομένα που δεν υπήρχαν στις δύο προηγούμενες θητείες. Το πρώτο είναι ότι θα κάνει κανονική προετοιμασία με τον Ολυμπιακό και θα είναι από την πρώτη μέρα στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ.

Το δεύτερο είναι το δικό του mindset. Τις δύο προηγούμενες φορές, ο Ανγκολέζος αμυντικός έβλεπε τον Ολυμπιακό ως ένα... σκαλοπάτι για να κάνει κάτι παραπάνω. Την πρώτη για να κερδίσει μία θέση στην Πόρτο και τη δεύτερη για να αγωνιστεί σε ένα από τα top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης. Πλέον βλέποντας ότι, ότι έχτισε στην Μπράγκα έχει... καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτα, οι Πειραιώτες μπορούν να γίνουν το ιδανικό «λιμάνι» για την καριέρα του.