Ο Έλμιν Ράστοντερ έρχεται για να κυριαρχήσει στην αντίπαλη περιοχή και να προσθέσει διαφορετικά στοιχεία στην επιθετική τριπλέτα του Παναθηναϊκού και του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Έμιλ Ράστοντερ έγινε και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού το απόγευμα της Δευτέρας (29/06) αποτελώντας έτσι την 6η μεταγραφή των «πρασίνων» το φετινό καλοκαίρι μετά τους Ζαρουρί, Τσάβες, Καμαρά, Τσάπρα και Πένια.

Ο 24χρονος Βορειομακεδόνας επιθετικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι» και την Τρίτη (30/06) θα αναχωρήσει μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Στέφανο Κοτσόλη για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έρχεται για να αποτελέσει μία ακόμη επιλογή στην επιθετική τριάδα του Παναθηναϊκού πλαισιώνοντας τους Τεττέη και Ντέσερς και προσθέτοντας ένα διαφορετικό «όπλο» στην φαρέτρα του Τζέικομπ Νίστρουπ, έναν καθαρό φορ τύπου target man.

Κυρίαρχος στην περιοχή, «σκαλοπάτι» στην ανάπτυξη, βρίσκει καλές τελικές

Ο Έλμιν Ράστοντερ έρχεται στον Παναθηναϊκό ως πρωταθλητής Ελβετίας με την Τουν, σ' ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα, αν όχι το μεγαλύτερο, της περασμένης σεζόν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Εκείνος ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα όντας τρίτος σκόρερ με 16 γκολ (τα 14 με το δεξί του πόδι), χωρίς κανένα εξ' αυτών να έχει σημειωθεί με πέναλτι. Αν τα αφαιρέσουμε αυτά, τότε μιλάμε για τον δεύτερο σκόρερ της λίγκας πίσω μόνο με ένα από τον πρώτο Φάσναχτ της Γιουνγκ Μπόις.

Αυτά τα τέρματα τα σημείωσε από ευκαιρίες που άξιζαν 11,39xG, σύμφωνα με το Wyscout, δηλαδή σκόραρε 4,61 παραπάνω του αναμενομένου. Στην κατάταξη του συγκεκριμένου δείκτη εκείνος είχε την 11η θέση στο πρωτάθλημα. Γενικώς, η επίδοσή του αυτή έδειξε πως, πέρα από ρέντα, είχε και την ικανότητα να βρίσκει καλές τελικές.

Καθένα από τα 65 σουτ που δοκίμασε (2,04 ανά 90' με το 41,5% αυτών να καταλήγει στην εστία) είχε κατά μέσο όρο αξία ίση με 0,175xG, δηλαδή αρκετά πάνω από το 0,10xG, που είναι η αξία μίας μέσης τελικής σύμφωνα με τα περισσότερα μοντέλα.

Γενικά δεν τα πήγε άσχημα και στη δημιουργία έχοντας έξι ασίστ (6ος στο πρωτάθλημα) που προέκυψαν από τελικές που άξιζαν 4,98xA. Κι εδώ δηλαδή είχαμε μία μικρή υπεραπόδοση ύψους 1,02xA.

Όλα αυτά τα νούμερα αφορούν τη φετινή σεζόν του πρωταθλήματος της Ελβετίας, στην οποία έπαιξε στα 36 από τα 38 παιχνίδια, χάνοντας ένα ματς λόγω καρτών ενώ σ' ένα έμεινε στον πάγκο και ξεπερνώντας τα 2.866 λεπτά.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, όπως είναι εύκολο να καταλάβει κανείς από το ύψος του (1,91μ.), πρόκειται για ένα φορ τύπου target man. Δηλαδή έναν επιθετικό που χρησιμοποιεί τον όγκο του και τη δυνάμη του για να υποδέχεται τη μπάλα και τη να σπάει, αλλά και να έρχεται συχνά σε επαφή μ' αυτή μέσα στη μεγάλη περιοχή και να εκτελεί από κει.

Ο Ράστοντερ, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ήταν ο πρώτος σε επαφές με τη μπάλα στην περιοχή του αντιπάλου σε ολόκληρη τη λίγκα με 6,34 ανά 90'. Ταυτόχρονα έδινε πολλές μονομαχίες φτάνοντας τις 28,67 ανά αγώνα με ποσοστό επιτυχίας 30,9%, φτάνοντας σε νούμερα αντίστοιχα του Ανδρέα Τεττέη, αλλά με λίγο χαμηλότερο ποσοστό.

Ο Βορειομακεδόνας φορ είναι αρκετά ικανός στο να προστατεύει τη μπάλα είτε όταν εκείνη έρχεται από ψηλά είτε χαμηλά, δεν έχει ιδιαίτερη τεχνική και ταχύτητα και γι' αυτό προτιμάει να τη δίνει γρήγορα και να κάνει κίνηση ή να ψάξει μία κάθετη πάσα (18,28 πάσες ανά 90' με 64,8% ποσοστό επιτυχίας) από το να την κουβαλάει και να ντριμπλάρει (3,36 ντρίμπλες ανά 90' με ποσοστό επιτυχίας 30,9%).

Κάνει καλές κινήσεις ώστε να ξεμαρκάρεται και να βρίσκει τελικές ενώ οι εκτελέσεις του μπορεί να μην είναι από το υψηλότερο επίπεδο, όμως κάνουν τη δουλειά.

Όσον αφορά το κομμάτι της άμυνας, το γεγονός πως αγωνιζόταν στην Τουν, που ήταν πρώτη σε πίεση στο πρωτάθλημα τη χρονιά που ολοκληρώθηκε με PPDA 7,65, δείχνει ότι έχει αυτά που χρειάζεται για να ανταποκριθεί και στα ζητούμενα του Νίστρουπ στο κομμάτι αυτό.

Στις στατικές φάσεις βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση προκειμένου να εκμεταλλευτεί η ομάδα του το ύψος του και την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι. Στην Ελβετία είχε 6,78 εναέριες μονομαχίες ανά 90 λεπτά αγώνα με ποσοστό επιτυχίας 33,8%.

Βλέπουμε λοιπόν πως ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε έναν διαφορετικού τύπου φορ στην «φαρέτρα» του προκειμένου να καλύψει τα «θέλω» του Νίστρουπ. Κάπως έτσι ο «φάκελος» των επιθετικών κλείνει μέχρι να φανεί και το επίπεδο ετοιμότητας του Σίριλ Ντέσερς όταν γυρίσει στις ομαδικές προπονήσεις.