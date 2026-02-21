Ο Ολυμπιακός τίμησε τον Ματιέ Βαλμπουενά για τη συμπλήρωση 800 παιχνιδιών στην καριέρα του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής πριν το ματς της Β' ομάδας με την Καλαμάτα.

Ο Ολυμπιακός Β' φιλοξενεί την Καλαμάτα για τα play offs ανόδου στη Superleague 2 και για τον Ματιέ Βαλμπουενά είναι ένα ιδιαίτερο ματς καθώς έλαβε ένα δώρο από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Κόντρα στο Μαρκό την περασμένη αγωνιστική, ο Γάλλος αστέρας έφτασε τον αριθμό 800 σε συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα και σε όλες τις διοργανώσεις, με αποτέλεσμα να λάβει μία φανέλα της ομάδας με το όνομα του και το συγκεκριμένο νούμερο.

Ο ίδιος βρίσκεται στον πάγκο κόντρα στο κλαμπ της Μεσσηνίας ενώ σε αυτά τα 800 ματς, τα 158 (150 με την πρώτη, 8 με τη δεύτερη) είναι στον Ολυμπιακό ενώ έχει φορέσει τις φανέλες των Μαρσέιγ, Λιόν, Φενέρμπαχτσε, Λίμπουρν, Ντιναμό Μόσχας, Απόλλωνα Λεμεσού και Athens Kallithea με απολογισμό 111 γκολ και 168 ασίστ.