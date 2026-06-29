Εκτός από την ενίσχυση του ρόστερ, ο Ολυμπιακός κινείται και για την αναβάθμιση στο οργανόγραμμα του κλαμπ και είναι έτοιμος να κλείσει ένα νέο στέλεχος.

Η προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν ξεκίνησε στις τάξεις του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να προχωρούν τη μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ και την ίδια στιγμή, να κοιτούν και την αναβάθμιση στο οργανόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα στέλεχος από την Πορτογαλία βρίσκεται πολύ κοντά στο να αναλάβει ρόλο στο οργανόγραμμα της ομάδας και μάλιστα ο συγκεκριμένος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα.

Ο ρόλος του στο ρόστερ θα έχει ως στόχο τη σωστή λειτουργία του κλαμπ και θα φέρει αναβάθμιση και ενίσχυση στο οργανωτικό κομμάτι των Πειραιωτών.