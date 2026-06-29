Επιστροφή στο Ρέντη για τους παίκτες και τους προπονητές του Ολυμπιακού για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά από σχεδόν έναν μήνα ξεκούρασης, οι παίκτες του Ολυμπιακού αρχίζουν να γεμίζουν ξανά το προπονητικό κέντρο του Ρέντη προκειμένου ενόψει της νέας σεζόν.

Τη Δευτέρα (29/06) πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση για τους Πειραιώτες υπό το βλέμμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και των συνεργατών του και κάπως έτσι ξεκίνησε η καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας που θα ταξιδέψει από τις 3 μέχρι τις 11 Ιουλίου στην Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και από τις 15 μέχρι τις 25 του ίδιου μήνα για το δεύτερο στάδιο.

Μοναδικό νέο πρόσωπο ήταν ο Πάμπλο Μαφέο καθώς τόσο ο Φορτούνης όσο και ο Στουρνάρας γνωρίζουν τα λημέρια στα οποία επέστρεψαν ενώ από εκεί και πέρα, οι Καμπελά, Παπακανέλλος, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ και Μπετανκόρ επέστρεψαν από τους δανεισμούς τους και έδωσαν ξανά το παρών στο Ρέντη.

Από εκεί και πέρα, έχουμε και αρκετούς παίκτες από τη... χρυσή ομάδα του Youth League όπως ο Μπάκουλας και ο Κουτσίδης ενώ έχει ενταχθεί και ο 17χρονος Σιώζιος.