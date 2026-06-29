Ο Ολυμπιακός, ο Ρόκα, ο Μεντιλίμπαρ κι o Βάσκος χαφ…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για έναν Βάσκο κεντρικό χαφ, με αφορμή τη μεταγραφή του Ρόκα στον Ολυμπιακό.

Ας μην υποτιμάμε τη μεταγραφή του Ζοέλ Ρόκα , για την οποία ο Ολυμπιακός παλεύει εδώ και πολύ καιρό. Ούτε φυσικά εκείνη του Μαφέο από τη Μαγιόρκα.

Δεν είναι ποτέ εύκολο να πάρεις έναν Ισπανό παίκτη και δη από την Α΄ κατηγορία. Πόσο δε μάλλον όταν τους είναι στην Εθνική Ελπίδων της χώρας του και είναι και κυνηγός, όπως ο Ρόκα.

Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στον Μεντιλίμπαρ αρέσει πολύ ένας Βάσκος χαφ, που δεν έχει παίξει ποτέ στην Α΄ κατηγορία της Ισπανίας. Πρόκειται για τον 23χρονο Μπενάτ Τζερεναμπαρένα, που ανήκει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, αλλά έπαιξε την απερχόμενη σεζόν στην Καστεγιόν, στη Β΄ κατηγορία.

Ο Μπενάτ είναι ένας 23χρονος κεντρικός χαφ (1μ73) που έπαιξε 39 παιχνίδια (31 βασικός) στην Καστεγιόν, με δύο γκολ και δύο ασίστ στο ενεργητικό του. Μία γεμάτη, πραγματικά καλή σεζόν, την οποία πρόσεξε ο Μεντιλίμπαρ, αλλά ατυχώς για τον προπονητή του Ολυμπιακού όχι μόνο αυτός. Ήδη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ομάδων της Α΄ κατηγορίας, όμως πάνω απ΄ όλα έχει κάνει την ομάδα του, την Αθλέτικ, να τον αντιμετωπίζει διαφορετικά, καθώς μετά από τέσσερα σερί χρόνια στα οποία έπαιζε αποκλειστικά στη Β ομάδα της, τώρα θα κάνει προετοιμασία με την πρώτη ομάδα, έχοντας τις διαβεβαιώσεις ότι στόχος είναι η προώθηση του στην πρώτη, από το νέο προπονητή, τον Τέρζιτς, που διαδέχθηκε τον Ερνέστο Βαλβέρδε.

Από τον Ολυμπιακό έκαναν την προσέγγιση τους στο παιδί και πήραν την απάντηση ότι προτεραιότητα του είναι να μείνει στην Αθλέτικ. Και μιλάμε για μία Αθλέτικ σε παρακμή, έχοντας ολοκληρώσει τη χειρότερη της σεζόν εδώ και μία οκταετία. Ενώ στον Ολυμπιακό θα είχε την ευκαιρία να παίξει στην Ευρώπη (μίνιμουμ Γιουρόπα Λιγκ) και να κάνει πρωταθλητισμό.

Αυτό για να καταλάβουμε ότι μόνο εύκολη δεν είναι μία μεταγραφή όπως του Ρόκα, στα 21 του και με εφτά παρουσίες τη σεζόν που τέλειωσε σε επίπεδο Κ21 και Κ20 της Ισπανίας, σε επίσημα παιχνίδια και τα τρία από αυτά στο Παγκόσμιο Κ20.

Άσχετο: Το συμβόλαιο του Άμραμπατ με τη Φενέρμπαχτσε είναι 5 εκ. Ευρώ τον χρόνο. Φέτος, οι Τούρκοι του πλήρωσαν το 75% (!) και η Μπέτις, στην οποία ήταν δανεικός, μόλις το 25%, αλλά η ομάδα της Κωνσταντινούπολης δεν θέλει να κάνει και τη νέα σεζόν το ίδιο. Με την Μπέτις να επιδιώκει τη λύση της συνιδιοκτησίας.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μπορεί να μην γίνεται αυτό τον καιρό μεγάλος θόρυβος στον ιταλικό Τύπο για τον Πιρόλα, αλλά το όνομα του πάρα πολύ συχνά μνημονεύεται στο ρεπορτάζ της Μπολόνια, ενίοτε και της Κόμο.

Με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, πάντως, να λένε ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση πώλησης του μέσα στο καλοκαίρι-παρά την επιστροφή του Κάρμο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😞 για τον Γκώνια