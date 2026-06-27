Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το ποσό που έχει ξοδέψει μέχρι στιγμής για μεταγραφές!

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά και στη τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, έχοντας ολοκληρώσει ήδη επτά κινήσεις!

Ακόμη ένα καλοκαίρι με μεγάλες οικονομικές επενδύσεις είναι και το αυτό για τον Παναθηναϊκό, όπου η διοίκηση του Γιάννη Αλαφούζου ελπίζει πως με τις φετινές υπερβάσεις θα έρθει το πολυπόθητο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το μακρινό 2010.

Πριν καν βγει ο Ιούνιος και σε χρονιά που έχει Παγκόσμιο Κύπελλο και κάνει την αγορά πάντα πιο δύσκολη, το Τριφύλλι έχει ολοκληρώσει ήδη οκτώ κινήσεις, βγάζοντας από τα ταμεία ένα πολύ μεγάλο ποσό ενώ ακολουθεί και συνέχεια με ενίσχυση στη θέση του κεντρικού αμυντικού, του αριστερού μπακ και του κεντρικού χαφ.

Οι Αθηναίοι ανανέωσαν τον δανεισμό του Τσάβες, απέκτησαν ως ελεύθερο τον Ντε Φράι με 1.5 εκατομμύριο ετήσιο συμβόλαιο και έχει προχωρήσει σε πέντε αγορές παικτών που φτάνουν τα 16.1 εκατομμύρια ευρώ!

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε 2.8 στην Λανς για τον Ζαρουρί, 4 εκατομμύρια ευρώ στην Σαρλερουά για τον Καμαρά, 2.8 στην Μπαρτσελόνα για τον Ινάκι Πένια, τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ στον Λεβαδειακό για τον Τσάπρα (δεν είναι γνωστό το ακριβές ποσό) και 3.5 εκατομμύρια ευρώ στην Τουν για τον Ράστοντερ, προσφέροντας συμβόλαιο 800.000 ευρώ ετησίως στον Σκοπιανό επιθετικό που ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Συνοπτικά:

Ανάς Ζαρουρί: 2.8

Ετιέν Καμαρά: 4

Ινάκι Πένια: 2.8

Τριαντάφυλλος Τσάπρας: 3

Έλμιν Ράστοντερ: 3.5

Με τους ρυθμούς που κινείται στην αγορά και με δεδομένο πως έχει ακόμη τρεις κινήσεις τουλάχιστον, ο σύλλογος οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε ρεκόρ αγορών, καθώς αναμένεται να ξεπεράσει και το καλοκαίρι του 2024!