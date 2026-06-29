Κάρμο - Ολυμπιακός: Πάτησε Ελλάδα για την τρίτη θητεία του
Ώρα Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Ο σχεδόν δίμετρος στόπερ αφίχθη στην Ελλάδα περίπου στις 6 το πρωί για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες.
Με ύψος που φτάνει κοντά στα 2 μέτρα ο Πορτογαλοανγκολέζος κεντρικός αμυντικός ήρθε για την τρίτη ιθητεία του στον Ολυμπιακό. Στην πρώτη του θητεία ever στον Πειραιά ο πολύ αγαπητός στον κόσμο των Ερυθρόλευκων παίκτης είχε πάρει το Conference. Με τον Κάρμο δε έσπευσαν να βγουν φωτογραφίες στο αεροδρόμιο αρκετοί φίλαθλοι.
Θυμίζουμε ότι σήμερα Δευτέρα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παικτών για την προετοιμσσία της νέας σεζόν. Τον δρόμο του Κάρμο - εάν όλα πάνε καλά - θα ακολουθήσουν άμεσα οι Στάνιτς και Ρόκα.
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