Ο πολύ αγαπητός στον κόσμο του Ολυμπιακού στόπερ έφτασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην Ελλάδα.

Ώρα Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Ο σχεδόν δίμετρος στόπερ αφίχθη στην Ελλάδα περίπου στις 6 το πρωί για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες.

Με ύψος που φτάνει κοντά στα 2 μέτρα ο Πορτογαλοανγκολέζος κεντρικός αμυντικός ήρθε για την τρίτη ιθητεία του στον Ολυμπιακό. Στην πρώτη του θητεία ever στον Πειραιά ο πολύ αγαπητός στον κόσμο των Ερυθρόλευκων παίκτης είχε πάρει το Conference. Με τον Κάρμο δε έσπευσαν να βγουν φωτογραφίες στο αεροδρόμιο αρκετοί φίλαθλοι.

Θυμίζουμε ότι σήμερα Δευτέρα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παικτών για την προετοιμσσία της νέας σεζόν. Τον δρόμο του Κάρμο - εάν όλα πάνε καλά - θα ακολουθήσουν άμεσα οι Στάνιτς και Ρόκα.