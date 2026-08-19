Ο 23χρονος δεξιός μπακ της ομάδας της Φαμαλικάο βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυσή του ως προς την θέση του δεξιού μπακ.

Και το όνομα αυτού Ροντρίγκο Πινέιρο. Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ στα 23 του φορά την φανέλα της Φαμαλικάο με την οποία έχει συμβόλαιο ως το 2028. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ (εκεί όπου θα αποχωρήσει ο Μαφέο) όπου οι Πειραιώτες υπολογίζουν στους Σάλιακα και Ροντινέϊ.

Ο Πινέιρο έχει αναδειχθεί από τις Ακαδημίες της Πόρτο. Έχει παίξει 103 ματς στη β' ομάδα της Πόρτο με 4 γκολ και 6 ασίστ. Στη Φαμαλικάο έχει 61 αγώνες με 3 γκολ και 4 ασίστ.

