Πινέιρο - Ολυμπιακός: Στη λίστα των Πειραιωτών για τη θέση του δεξιού μπακ

Πινέιρο - Ολυμπιακός: Στη λίστα των Πειραιωτών για τη θέση του δεξιού μπακ

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Πινέιρο - Ολυμπιακός: Στη λίστα των Πειραιωτών για τη θέση του δεξιού μπακ

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο 23χρονος δεξιός μπακ της ομάδας της Φαμαλικάο βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυσή του ως προς την θέση του δεξιού μπακ.

Και το όνομα αυτού Ροντρίγκο Πινέιρο. Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ στα 23 του φορά την φανέλα της Φαμαλικάο με την οποία έχει συμβόλαιο ως το 2028. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ (εκεί όπου θα αποχωρήσει ο Μαφέο) όπου οι Πειραιώτες υπολογίζουν στους Σάλιακα και Ροντινέϊ.

Ο Πινέιρο έχει αναδειχθεί από τις Ακαδημίες της Πόρτο. Έχει παίξει 103 ματς στη β' ομάδα της Πόρτο με 4 γκολ και 6 ασίστ. Στη Φαμαλικάο έχει 61 αγώνες με 3 γκολ και 4 ασίστ.

@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του παίκτη
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα