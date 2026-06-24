Σε μια ακόμα προσθήκη για την επιθετική της γραμμή προχωρά η Καλαμάτα, που είναι κοντά στο να κάνει δικό της τον Ισλανδό Άρνορ Σίγκουρντσον.

Ο μεταγραφικός «πυρετός» συνεχίζεται στην Καλαμάτα, με την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα να πλησιάζει στην ολοκλήρωση μιας ακόμα προσθήκης για την επίθεσή της.

Πρόκειται για τον Άρνορ Σίγκουρντσον ο οποίος ανήκει στη Μάλμε. Γεννημένος στην Ισλανδία το 1999, αγωνίζεται κυρίως ως αριστερό εξτρέμ, ωστόσο μπορεί να παίξει τόσο στο δεξί «φτερό» αλλά και ως δεκάρι.

Η Μαύρη Θύελλα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την πλευρά του παίκτη, που διατηρεί συμβόλαιο με τους Σουηδούς ως τον Δεκέμβριο του 2027. Το κλίμα των συζητήσεων είναι θετικό κι όλα δείχνουν πως θα υπάρξουν άμεσα εξελίξεις.

Ο ίδιος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στη Βενέτσια, αλλά και στην Μπλάκμπερν από το 2023 έως το 2025, όταν μετακόμισε στη Σουηδία και τη Μάλμε ως ελεύθερος.

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η αξία του κυμαίνεται στα 2 εκατ. ευρώ αυτή τη στιγμή, ενώ την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 13 εμφανίσεις με ένα γκολ σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις αλλά και στο Europa League.