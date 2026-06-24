Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κλείσει έναν πρώτο κύκλο μεταγραφών του αλλά θα έχει και συνέχεια σε επίπεδο προσθηκών για το ρόστερ της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Σε μία non stop μεταγραφική διαδικασία βρίσκεται αυτήν την περίοδο ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν ήδη κλείσει τον γκολκίπερ Στουρνάρα, τον στόπερ Κάρμο, τον δεξιό μπακ Μαφέο και φυσικά υπήρξε και η επιστροφή του μεσοεπιθετικού Κώστα Φορτούνη.

Φυσικά υπάρχει και συνέχεια. Ξεκινώντας από την άμυνα θα αποκτηθεί ένας 2ος γκολκίπερ και ένας ακόμα στόπερ με τους Ντουάρτε και Σμαϊλοβιτς να είναι οι 2 τελευταίες χρονικά περιπτώσεις. Ιδανικά ο Ολυμπιακός θα ήθελε να κλείσει τον Σμαϊλοβιτς αλλά εάν δεν γίνει αυτό θα προχωρήσει οριστικά στην απόκτηση του έμπειρου Πορτογάλου στόπερ. Ως προς τα 2 άκρα της άμυνας οι Πειραιώτες θα πάρουν άλλον έναν δεξιό μπακ και τουλάχιστον έναν αριστερό μπακ.

Για τον άξονα ένα νέο όνομα που προέκυψε ήταν αυτό του Σοφιάν Άμραμπατ και βέβαια υπάρχει και η περίπτωση του Στάνιτς (που είναι κυρίως δεκάρι) που είχε βάλει σε καλό δρόμο ο Ολυμπιακός. Στους εξτρέμ σε πρώτο πλάνο είναι ο νεαρός Γιοέλ Ρόκα που είναι κοντά στο να πιάσει Λιμάνι ενώ θα αποκτηθεί και άλλος ακραίος κυνηγός (και ας έχει ενημερώσει ο Στρεφέτσα ότι θα επιστρέψει και ενώ ο Μασούρας ανήκει ακόμα στο δυναμικό του Ολυμπιακού). Υπενθυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι εκτός απροόπτου θα πάρουν και σέντερ φορ.

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