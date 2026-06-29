Η αποστολή του ΠΑΟΚ πετάει για το Ντίσελντορφ της Γερμανίας και από εκεί θα πάει οδικώς στο Ζαλτμπόμελ όπου θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία της ομάδας.

Στον δρόμο για το Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας βρίσκεται ο ΠΑΟΚ καθώς το πρωί της Δευτέρας (29/06) πετάει για το Ντίσελντορφ της Γερμανίας και από εκεί θα μεταφερθεί οδικώς σε ολλανδικό έδαφος όπου θα πραγματοποιηθεί και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

⚪️⚫️ Η αποστολή του ΠΑΟΚ πετάει με προορισμό το Ντίσελντορφ και απο εκεί θα φτάσει οδικώς στο Ζαλτμπόμελ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας (29/6 - 12/7).



🙏 Ο Αλέσιο Λίσι και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μπαίνουν σε μια νέα εποχή.



✈️ Αποστολή: @sts71 #paokfc pic.twitter.com/cQwNBMrJqJ June 29, 2026

Ο Δικέφαλος, υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι, θα χτίσει την ομάδα της νέας σεζόν με πρώτο και βασικότερο στόχο την είσοδο σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης καθώς το ταξίδι του Δικεφάλου αρχίζει από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Στην αποστολή βρίσκονται του ΠΑΟΚ βρίσκονται και οι τέσσερις συνεργάτες του Αλέσιο Λίσι. Πρόκειται για δύο βοηθοί προπονητές, ένας γυμναστής και ένας αναλυτής. Επίσης, ο Αρίτζ Ελουστόντο θα ενσωματωθεί το βράδυ στην Ολλανδία με την υπόλοιπη αποστολή.

Στο αεροδρόμιο, αρκετοί φίλοι της ομάδας έβγαλαν φωτογραφίες και αποθέωσαν τους παίκτες με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους.

🫶 Πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κατα την αναχώρηση του ΠΑΟΚ για το Ντίσελντορφ



✈️ Αποστολή στην Ολλανδία: @sts71 pic.twitter.com/nQGeOIUeep June 29, 2026

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!