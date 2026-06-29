Για τον ΠΑΟΚ η Ολλανδία είναι ο αγαπημένος προορισμός με άπειρες ιστορίες να συνοδεύουν τις δεκαπέντε καλοκαιρινές προετοιμασίες στη χώρα της τουλίπας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Σαν βγεις, λέει ο Καβάφης, στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να ' ναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις και εκτός από το νησί του Ιονίου, το ίδιο ισχύει για την Ολλανδία στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, που σε μία ώρα θα «ανέβει» στο αεροπλάνο ακολουθώντας το γνωστό δρομολόγιό του: Θεσσαλονίκη – Ντίσελντορφ – Ολλανδία.

Οι Κάτω Χώρες είναι ο αγαπημένος προορισμός του «Δικεφάλου». Θέλει και ερώτημα; Όχι! Βλέπετε, αυτή θα είναι η δέκατη έκτη φορά τα τελευταία δεκαεννιά καλοκαίρια που θα βρεθεί στη «χώρα της τουλίπας» για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μια «σχέση» σχεδόν μαζοχιστική, λες και συνωμοτεί το σύμπαν για να υπάρχει στο πρόγραμμα ολλανδικό άρωμα…

Από το 2008 κι εντεύθεν ο «Δικέφαλος» επιμένει ολλανδικά, μετράει δέκα παρουσίες σε διάφορα μέρη της ολλανδικής επαρχίας. Πότε σε κάποιο χωριό της ευρύτερης περιοχής του Άρνεμ, πότε στο νότιο τμήμα της Λιμβουργίας, στο Χορστ, κάποιες φορές και στα δύο μέρη, όπως συνέβη πριν από επτά χρόνια. Δύο χρονιές βρέθηκε στο Άπελντορν, όπου φέτος πήγε ο Παναθηναϊκός, πήγε και στο Τέγκελεν ή Τέχελεν, ακολούθησε το Ζαλτμπόμελ στην ευρύτερη περιοχή του Χέρτογκενμπος.

Ο ΠΑΟΚ, πιστός στο καλοκαιρινό του ραντεβού, ανοίγει το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, όπως και πέρσι, στο «Nivo Sparta», γεμίζοντας τις πράσινες διαδρομές της περιοχής με ποδοσφαιρικά… ποδήλατα.

Γιατί ναι, κλασική εικόνα πλέον για τους «ασπρόμαυρους» είναι η ποδηλατάδα των 30 παικτών από το ξενοδοχείο προς το προπονητικό κέντρο. Μπροστά οι πιο «παλιοί», λίγο πιο πίσω τα νέα πρόσωπα. Όλοι μαζί, μια ομάδα που κουβαλά στις βαλίτσες της το χθες, το σήμερα και -κυρίως- το αύριο.

Σε δύο μέρη διαβάστε στο Gazzetta ιστορίες από τις καλοκαιρινές προετοιμασίες του «Δικεφάλου».

Αρχή με Σάντος το 2008 και Βιεϊρίνια το 2009

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ο Ολλανδός προπονητής, Τάις Λίμπρεχτς, είχε επιλέξει τη χώρα του για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπως συνέβη και το καλοκαίρι του 1990 όταν το τιμόνι του «Δικεφάλου» το κρατούσε ο Ρομπ Γιάκομπς.

Όμως, η… σχέση αγάπης με την Ολλανδία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2008. Ο Θόδωρος Ζαγοράκης είναι πρόεδρος, ο Ζήσης Βρύζας είναι τεχνικός διευθυντής και ο Φερνάντο Σάντος στήνει το «στρατηγείο» του στο ξενοδοχείο Golden Tullip του Doorwerth. Είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε τα αξιοθέατα της περιοχής του Άρνεμ, που έμεινε στην ιστορία λόγω της περίφημης μάχης που έγινε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι η πρώτη προετοιμασία του Αντρέ Βιεϊρίνια, με αρκετούς από τους αστέρες εκείνης της εποχής (Κοντρέρας, Μουσλίμοβιτς, Γκαρσία) να χάνουν σημαντικό μέρος της σκληρής δουλειάς από τον Σάντος και τους Πορτογάλους συνεργάτες του.

Το 2009 πάλι στο Άρνεμ, πάλι στο Doorwerth, με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να περιλαμβάνει πολλά νέα πρόσωπα (Κουτσιανικούλης, Φιλομένο, Φωτάκης, Σαβίνι, Κρέσιτς, Αμποyμπακάρι, Παπάζογλου κ.α) με την αποκαρδιωτική εμφάνιση στο φιλικό κόντρα στην Τσίβας από το Μεξικό να ηχεί σαν προειδοποιητικό καμπανάκι του επερχόμενου αποκλεισμού από τις… καρδούλες της Χέρενφεν στα playoffs του Europa League. Το πρώτο καλοκαίρι που η ομάδα βρέθηκε δύο φορές μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα στην Ολλανδία.

Χωρίς τον Σάντος πια, το καλοκαίρι του 2010, η διοίκηση επιλέγει το Bad Brückenau, μια περιοχή κοντά στη Φρανκφούρτη, με τον Μάριο Μπερέτα να γίνεται το πρόσωπο του καλοκαιριού. Ο Ιταλός τεχνικός ίσα ίσα, που ολοκληρώνει την προετοιμασία (μετά από ένα επεισόδιο με τον Πάμπλο Γκαρσία «μετρούσε μέρες») και τελικά φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη (με την αποστολή να παραμένει «κολλημένη» επί ώρες στο αεροδρόμιο) του ανακοινώθηκε κι επίσημα η λύση της συνεργασίας. Έγινε ο πρώτος προπονητής, που ανέλαβε τον ΠΑΟΚ και δεν τον κοουτσάρισε ούτε σε ένα επίσημο αγώνα!

Ιστορίες από το Άρνεμ

Πίσω στο Αρνεμ και στην Ολλανδία, το 2011, ο Λάζλο Μπόλονι, αποφασίζει να ακολουθήσει τη μέθοδο προσέγγισης των ποδοσφαιριστών. Η αρχή έγινε με τον Βιεϊρίνια (ο Πορτογάλος ήταν λιγάκι υπέρβαρος, τέσσερα πέντε κιλά παραπάνω…), ακολούθησε ο Σαλπιγγίδης, με τον Ρουμάνο τεχνικό να τρέχει καθημερινά μαζί τους. Η εικόνα ήταν συμβολική, κυρίως, έστελνε μηνύματα, όπως αυτό που φρόντισε να στείλει ο ίδιος ο Μπόλονι, μετά το τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους. «Για πρώτη φορά είμαι τρομαγμένος από το επίπεδο κάποιων παικτών που δεν είναι αρκετό…», δήλωνε δημόσια ο Ρουμάνος τεχνικός. Μια μεταγραφή-σήριαλ, αυτή του Γιώργου Γεωργιάδη από τον Πανσερραϊκό, έκλεισε με τους Ζαγοράκη και Βρύζα να είναι στο ξενοδοχείο της αποστολής στην Ολλανδία και ο παίκτης μεταξύ Σερρών, Θεσσαλονίκης και Αθήνας.

Με τον Πάμπλο Γκαρσία να παραμένει στο ρόστερ, ο Γιώργος Δώνης το καλοκαίρι του 2012 έδειχνε να ψάχνεται προκειμένου να βρει λύσεις, στην σχεδόν άδεια μεσαία γραμμή του «Δικεφάλου». Στο Άρνεμ ταξιδεύουν για πρώτη φορά παίκτες, όπως οι Πέλκας, Κίτσιου, Δεληγιαννίδης, Τζανδάρης, Μελίσσας, Κωνσταντινίδης, με τον 24χρονο Άγγλο μεσοεπιθετικό, Τζιλς Μπαρνς, να δοκιμάζεται, αλλά να μην υπογράφει ποτέ συμβόλαιο με την ελληνική ομάδα. Ο 18χρονος, τότε, Δημήτρης Πέλκας θα… φορτωθεί το βάρος της φανέλας με το «10» και θα καταγράψει τις πρώτες στιγμές του στην πρώτη ομάδα.

Παρένθεση: Το 2013 ο Γκέρμαν Τσιστιακόφ αναζητά επί μήνες ένα καλύτερο αθλητικό κέντρο της Ευρώπης και καταλήγει στο Λέομπεν της Αυστρίας, όπου τελικά από το ξενοδοχείο μέχρι τα γήπεδα οι παίκτες έπρεπε να διανύσουν μια μεγάλη απόσταση με τα ποδήλατα μέσα στην πόλη και περνώντας δίπλα από αυτοκίνητα!

«Α, χα! Γελάσαμε μ@λ@κες…»!

Μ’ αυτά και μ’ αυτά φτάνουμε στο καλοκαίρι του 2014, όπου ο «Δικέφαλος» επιστρέφει στην Ολλανδία κι αυτή τη φορά επιλέγει το άντρο της μασονίας, το «Hotel De Bildeberg» κάτι που αποδέχεται, δίχως δεύτερη κουβέντα, ο… Άγγελος Αναστασιάδης. Εκείνο το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ «χωρίζει» για πρώτη φορά με τον Λούκας Πέρεθ, ο οποίος (επικαλούμενος οικογενειακό πρόβλημα) είχε αποχωρήσει απ’ το πρώτο κομμάτι της καλοκαιρινής προετοιμασίας στο Ελατοχώρι.

Στα γήπεδα του Oosterbeek, οι ατάκες του Έλληνα προπονητή και τα περιστατικά στις προπονήσεις κλέβουν την παράσταση, Ένα πρωί τους λέει ο Αναστασιάδης: «Στήστε όλοι από μία μπάλα και θα σουτάρετε με την σειρά στον… τερματολόγο». Έλα όμως που αυτοί πρόλαβαν και συνεννοήθηκαν κάτι διαφορετικό…

Φωνάζει ο προπονητής… «πάμε….» στον πρώτο και την ίδια ώρα σουτάρουν όλοι μαζί! Φεύγουν 20 μπάλες όλες προς την εστία που κάθονταν ο Μελίσσας. Γελάνε οι παίκτες και απαντάει ο Αναστασιάδης: «Α, χα! Γελάσαμε μ@λ@κες…»!

Η απόκτηση του Ρόμπερτ Μακ στις 20 Ιουλίου περνάει μάλλον στα… ψιλά, ούτε ο ίδιος φανταζόταν, όχι μόνο τι θα ακολουθούσε, αλλά ότι ένα χρόνο αργότερα θα αποχωρούσε, για «άλλες πολιτείες», δηλαδή για τη Ζενίτ της Αγίας Πετρούπολης, από το ίδιο ακριβώς σημείο, το Άρνεμ, όπου ξεκίνησε τη διαδρομή του ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

Μέρες των capital controls

Επιστροφή στο θρυλικό «Golden Tullip» του Άρνεμ, το καλοκαίρι του 2015, με προπονητή τον Ιγκόρ Τούντορ, χωρίς πολλά νέα πρόσωπα, με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τα capital controls, να αναστατώνουν την ομάδα, όπως κι ένα «χοντρό» επεισόδιο με πρωταγωνιστές τον Κροάτη προπονητή και τους Περέιρα – Λούκας. Ήταν η τελευταία επαγγελματική προετοιμασία του Δημήτρη Σαλπιγγίδη, ενώ σιγά σιγά άρχιζαν να εμφανίζονται, ένας ένας οι ποδοσφαιριστές που έκλεινε ο Φρανκ Άρνεσεν.

Ο τραυματισμός του Στέφανου Αθανασιάδη, που υπέστη κάταγμα στο μεγάλο δάχτυλο το δεξιού ποδιού, κατά τη διάρκεια του πρώτου φιλικού του ΠΑΟΚ με την Κοτ Αζούρ, επισκιάζει τα πάντα, ενώ ο Λούκας Πέρεθ ενσωματώνεται για λίγο, όπως αποδείχθηκε, στην ομάδα αφού πρώτα όμως πλήρωσε το πρόστιμο, που του είχε επιβληθεί από τη διοίκηση. Ο Φακούντο Περέιρα επέλεξε να μη το πληρώσει και γρήγορα βρέθηκε να ψάχνει ομάδα, με επόμενο προορισμό το Μπακού και την Γκαμπάλα.

Η βέρα του Κάμπος και ο Στανόγεβιτς

Οι «ασπρόμαυροι» ένα χρόνο αργότερα επέστρεψαν στο Oosterbeek, εκεί όπου η απώλεια της βέρας του Τζάλμα Κάμπος, την οποία ψάχναμε όλοι μαζί παρέα μια ολόκληρη μέρα, αλλά και το θέμα της μεταγραφής του Ρόμπερτ Μακ στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ήταν εκείνα που συζητήθηκαν περισσότερο, σε μια προετοιμασία δίχως πολλά προβλήματα. Α, μας προέκυψε στην κλήρωση ο Άγιαξ και «έδεσε το γλυκό».

Το 2017 στο Horst δεν ήταν λίγοι αυτοί που απορούσαν για το μικρό χρόνο παρουσίας κάποιων ποδοσφαιριστών στις πρωινές προπονήσεις, όπου το πρόγραμμα συμπεριελάμβανε κυρίως φυσική κατάσταση ή ακόμη και για τα τέσσερα «μισά» ρεπό (μια προπόνηση την ημέρα και όχι δύο) που πήραν οι παίκτες σε διάστημα δεκατεσσάρων ημερών.

Ο Αλεκσάνταρ Στανόγεβιτς, που είχε διαδεχθεί τον Βλάνταν Ίβιτς, επιδίωξε να παίξει το δικό του σύστημα, που δεν κολλούσε στα χαρακτηριστικά των παικτών, οι οποίοι με τον τρόπο τους πίεσαν για να το αλλάξει και να το επαναφέρει στα μέτρα τους. Όπερ και εγένετο. Μετά από μια ταραχώδεις βραδιά στο meeting room του Park Horst, ο Σέρβος προπονητής άλλαξε το σύστημα, όχι ότι αυτό τον βοήθησε ώστε να μακροημερεύσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ, καθώς απολύθηκε στις πρώτες μέρες του Αυγούστου και στην Τούμπα καλωσόριζαν για πρώτη φορά τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Λουτσέσκου και Ολλανδία επί δύο

Ο Ρουμάνος τεχνικός, το καλοκαίρι του 2018, έβαλε στο αθλητικό κέντρο στο Άρνεμ (που έχει ως βάση το γνωστό πια «Hotel De Bildeberg») τις βάσεις για την κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος και του νταμπλ. Όσα είχαν συμβεί τους προηγούμενους μήνες εντός κι εκτός γηπέδων συνέχιζαν να αποτελούν τη βάση κάθε κουβέντας σ’ εκείνη την προετοιμασία.

Το 2019 οι Νταμπλούχοι Ελλάδας σχεδίασαν το πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας τους επί ολλανδικού εδάφους σε δύο διαφορετικά σκέλη, όπως είχε συμβεί και ένα χρόνο νωρίτερα. Ο σχεδιασμός, που περιελάβανε ενδιάμεσα και ένα φιλικό στη Ρουμανία με την Κλουζ, είχε γίνει από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, μόνο που στο Apeldoorn και στο Horst δεν ήταν εκεί…

Δύο μέρες πριν η αποστολή αναχωρήσει για (που αλλού;) την Ολλανδία, ο Ρουμάνος προπονητής αποχώρησε και στη θέση του ήρθε άρον-άρον την 1η Ιουλίου ο Αμπέλ Φερέιρα. Με τους Βιεϊρίνια, Μαουρίσιο, Βέρνμπλουμ να βγάζουν όλη την προετοιμασία ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα, ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Άντερσον Εσίτι και η πρώτη παρουσία (θα ακολουθούσε το ταξίδι στο Άμστερνταμ για το δεύτερο ματς με τον Άγιαξ στα προκριματικά του Champions League) έκλεισε με την περιβόητη δήλωση του Πορτογάλου προπονητή για τον Ομάρ Ελ Καντουρί.

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με ιστορίες από τις καλοκαιρινές προετοιμασίες του «Δικεφάλου».

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!