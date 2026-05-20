Στις 6 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ με το βασικό στάδιο να διεξάγεται και φέτος στην Ολλανδία, αλλάζοντας προπονητικό κέντρο σε αυτό του Άπελντορντ.

Η ΑΕΚ έχοντας κατακτήσει τον τίτλο θα συμμετέχει στα play offs του Champions League με πρώτο παιχνίδι 18/19 Αυγούστου και ρεβάνς στις 25/26 Αυγούστου. Έτσι όπως διαβάσατε νωρίτερα, η καλοκαιρινή προετοιμασία για τη νέα σεζόν θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου.

Το βασικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί ξανά στην Ολλανδία, αλλά σε άλλο προπονητικό κέντρο αυτή τη φορά, στο Απελντορν και θα διαρκέσει από τις 6 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου.

Η προετοιμασία θα γίνει σε δύο κομμάτια, δηλαδή θα υπάρξει ένα διάλειμμα σε αυτό το διάστημα μεταξύ τριών και τεσσάρων ημερών.

Αυτά που χρειάζεται να οριστικοποιηθούν είναι και τα φιλικά ματς που θα δώσει η ΑΕΚ στις Κάτω Χώρες, κάτι που αναμένεται να συμβεί εσάς στο προσεχές διάστημα.