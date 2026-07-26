Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να καλύψει το συνολικό κόστος για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων της Ραντ στη Μπάνιτσα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν ξεχνά την ομάδα από όπου ξεκίνησε την προπονητική του πορεία.

Ο Σέρβος κόουτς της ΑΕΚ προχώρησε σε μια ξεχωριστή πκίνηση, προσφέροντας σημαντική οικονομική στήριξη στη Ραντ.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο σύλλογος, ο προπονητής της Ένωσης αποφάσισε να καλύψει εξ ολοκλήρου τα έξοδα διεξαγωγής όλων των εντός έδρας αγώνων της ομάδας στο γήπεδο της Μπάνιτσα για ολόκληρη τη φετινή σεζόν.

Η ανακοίνωση της Ραντ

«Οι σπουδαίοι άνθρωποι ξεχωρίζουν από το γεγονός ότι δεν ξεχνούν ποτέ από πού ξεκίνησαν.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα στη Ραντ. Σήμερα, έχοντας πλέον δημιουργήσει ένα σπουδαίο όνομα, δεν ξέχασε τον σύλλογό του.

Και φέτος αναγνώρισε την υγιή προσπάθεια που γίνεται, αλλά και τους ανθρώπους που δίνουν αυτή τη μάχη, προσφέροντας απλόχερα τη στήριξή του σε όλους όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Με τη δωρεά του θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου τα έξοδα διοργάνωσης των αγώνων στην Μπάνιτσα κατά τη διάρκεια της σεζόν στη Ζονική Λίγκα.

Για εμάς, αυτό δεν αποτελεί απλώς οικονομική βοήθεια. Είναι ένα μήνυμα ότι η προσπάθεια, η εντιμότητα και η αγάπη για τον σύλλογο αναγνωρίζονται.

Μάρκο, σε ευχαριστούμε που στέκεσαι στο πλευρό της Ραντ. Σε ευχαριστούμε που πιστεύεις στους ανθρώπους οι οποίοι γράφουν σήμερα μια νέα σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

ΜΟΝΟ Ραντ!»