Ο Ντιάλο Σανούσι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη σε μια υπόθεση η οποία παρουσιάζει ομοιότητες με την αντίστοιχη του Κλέιτον Ντιαντί.

Αυτή η σύγκριση μπορεί να στοιχειοθετήσει το… best scenario ως προς την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Είναι γνωστό εξάλλου ότι είναι θέμα ωρών η επισημοποίηση της πώλησης του Κλέιτον Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια αντί 3.5 εκατ. ευρώ. Είχε προηγηθεί ο δανεισμός του Σενεγαλέζου επιθετικού στην ίδια ομάδα αντί ενοικίου 1.5 εκατ. ευρώ. Ξοδεύοντας ελάχιστα και με συνολική παρουσία η οποία δεν ξεπέρασε τους 14-16 μήνες, ο Άρης βγήκε απόλυτα κερδισμένος από τον 20χρονο επιθετικό. Προφανώς μ’ αυτό το σκεπτικό προχώρησε στην απόκτηση των δικαιωμάτων του Ντιάλο Σανούσι.

Η υπόθεση του τελευταίου παρουσιάζει ομοιότητες με την αντίστοιχη του Ντιαντί κι αυτές δεν αφορούν μόνο την ήπειρο προέλευσης αλλά «αγγίζουν» τις περιορισμένες πληροφορίες για το ποδοσφαιρικό παρελθόν τους. Αμφότεροι προέρχονται από γνωστές ακαδημίες ποδοσφαίρου που λειτουργούν στις χώρες τους, κυρίως όμως, κανείς εκ των δύο δεν έχει λειτουργήσει στο επαγγελματικό επίπεδο. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι ο Κλέιτον Ντιαντί ήρθε στη Θεσσαλονίκη απευθείας από τη Σενεγάλη ενώ ο Σανούσι αφού μεγάλωσε στις ακαδημίες Right to Dream, στην τελευταία διετία κατοικοεδρεύει σ’ αυτές της Νόρτζελαντ καθώς η ηγεσία της ομάδας από τη Δανία εξαγόρασε την αφρικανική ακαδημία.

Για την ακρίβεια, ο 20χρονος από την Ακτή Ελεφαντοστού μετακόμισε στη Δανία το 2004 και σε ηλικία 18 ετών. Εντάχθηκε στην Κ19 της Νόρτζελαντ δίχως να καταγράψει συμμετοχή στην πρώτη ομάδα. Κατά τα media της Δανίας, είναι περιορισμένες οι πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση του Σανούσι με τη Νόρτζελαντ και γενικώς αμφισβητείται η ύπαρξη σύμβασης μεταξύ του παίκτη και της ομάδας. «Υπάρχουν υποψίες ότι ο αριστεροπόδαρος μέσος θα μπορούσε να μετακινηθεί ως ελεύθερος στο εγγύς μέλλον», έγραψε πρόσφατα ιστοσελίδα της Δανίας.

Ο Άρης έκανε γνωστή την απόκτηση του παίκτη με συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών καθώς σήμερα (28/6) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Κατά τα media της Δανίας, ο ύψους 1.75μ. είναι κεντρικός μέσος με ικανότητα στη δημιουργία παιχνιδιού από την πίσω ζώνη και πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε στην επαγγελματική ομάδα της Νόρτζελαντ σε παιχνίδι με άλλη δανική ομάδα αλλά δεν υπήρξε στατιστική απεικόνιση της αναμέτρησης.

Το βέβαιο είναι ότι ο Ντιάλο Σανούσι έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να κάνει τα πρώτα επαγγελματικά βήματά του έπειτα από τη διετία στη Δανία. Τότε μάλιστα είχε περιγράψει τα όνειρά του σε βίντεο που είχε αναρτηθεί στα social media της Νόρτζελαντ με εικόνες από τα χρόνια του στην ακαδημία Right to Dream έως και τις πρώτες ημέρες του στη Δανία.