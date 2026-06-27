Σανουσί - Άρης: Φέρνει τον νεαρό χαφ στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές
Γεννημένος το 2006 ο νεαρός χαφ από την Ακτή Ελεφαντοστού θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Ο Ντιαλό Σανουσί προερχόμενος από τη Νόρτζελαντ θα κλείσει στον Άρη με ένα συμβόλαιο της τάξεως των 4 ετών.
Ο παίκτης αυτός - που θα αποτελέσει το νέο απόκτημα του Άρη - είναι κυρίως κεντρικός χαφ. Πρωτοπήγε στη Νόρτζελαντ και τη Δανία το 2024. Αναδείχθηκε από Ακαδημία στη Γκάνα, είναι αριστεροπόδαρος και παίζει και σε άλλες θέσεις στον άξονα αλλά και αριστερός εξτρέμ.
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