Σανουσί - Άρης: Φέρνει τον νεαρό χαφ στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές

Σανουσί - Άρης: Φέρνει τον νεαρό χαφ στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές

Επιμέλεια:  Βασίλης Βλαχόπουλος
Σανουσί - Άρης: Φέρνει τον νεαρό χαφ στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές

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Ο Ντιαλό Σανουσί που προέρχεται από τη Νόρτζελαντ θα κλείσει και τυπικά στον σύλλογο του Άρη.

Γεννημένος το 2006 ο νεαρός χαφ από την Ακτή Ελεφαντοστού θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Ο Ντιαλό Σανουσί προερχόμενος από τη Νόρτζελαντ θα κλείσει στον Άρη με ένα συμβόλαιο της τάξεως των 4 ετών.

Ο παίκτης αυτός - που θα αποτελέσει το νέο απόκτημα του Άρη - είναι κυρίως κεντρικός χαφ. Πρωτοπήγε στη Νόρτζελαντ και τη Δανία το 2024. Αναδείχθηκε από Ακαδημία στη Γκάνα, είναι αριστεροπόδαρος και παίζει και σε άλλες θέσεις στον άξονα αλλά και αριστερός εξτρέμ.

@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του παίκτη
     

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