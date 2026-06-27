Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία του και φεύγει τη Δευτέρα (29/06) πετάει για Ολλανδία

Ο ΠΑΟΚ έκανε την τελευταία του προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία φτάνοντας έτσι στο τέλος του πρώτου κομματιού των προπονήσεών του. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και passing game, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε οικογενειακό διπλό.

Οι Θυμιάνης και Καμαρά έβγαλαν μέρος του κανονικού προγράμματος, ο Μιχαηλίδης ακολούθησε ξανά δικό του πρόγραμμα, ενώ οι Ντεσπόντοφ , Μεϊτέ και Σορετίρε συνέχισαν με θεραπεία.

Το σύνολο του Αλέσιο Λίσι θα προπονηθεί ξανά το απόγευμα της Δευτέρας (29/06) επί Ολλανδικού εδάφους.