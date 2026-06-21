Λουτσέσκου: Σε προχωρημένες επαφές με Αλ Σαντ σύμφωνα με τους Ρουμάνους

Λουτσέσκου: Σε προχωρημένες επαφές με Αλ Σαντ σύμφωνα με τους Ρουμάνους

Λουτσέσκου: Σε προχωρημένες επαφές με Αλ Σαντ σύμφωνα με τους Ρουμάνους

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Με ομάδα του Κατάρ και συγκεκριμένα την Αλ Σαντ συνδέεται το όνομα του Ραζβάν Λουτσέσκου με τους Ρουμάνους να λένε πως υπάρχουν προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Λίγες μέρες αφότου έγινε γνωστό πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα συνεχίσει να είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ και δημοσιεύματα από Ρουμανία θέλουν τον έμπειρο προπονητή να βρίσκεται κοντά στον νέο σταθμό της καριέρας του.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το «trumped is», ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Αλ Σαντ του Κατάρ, τονίζοντας πως η πρόταση που του έχει κατατεθεί αγγίζει τα 4 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, με το συμβόλαιο αν τελικά υπάρξει συμφωνία να είναι διάρκειας δύο ετών.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει: «Οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει, ο μισθός είναι ικανοποιητικός για τον Ράζβαν και πλησιάζει τα 4 εκατ. δολάρια ανά σεζόν. Σε αυτό το σημείο, γίνονται διαπραγματεύσεις μόνο για τη διάρκεια του συμβολαίου. Η Αλ Σαντ έχει προτείνει διετές συμβόλαιο, ενώ ο Ράζβαν θέλει τριετή δέσμευση».

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα