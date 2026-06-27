Παναθηναϊκός: Το vlog του Τεττέη για την 5η μέρα με προπόνηση και μπάρμπεκιου

Παναθηναϊκός: Το vlog του Τεττέη για την 5η μέρα με προπόνηση και μπάρμπεκιου

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Το vlog του Τεττέη για την 5η μέρα με προπόνηση και μπάρμπεκιου

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Ο Παναθηναϊκός συνέχισε τη σειρά των Vlog από την προετοιμασία δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την 5η με πρωταγωνιστή τον Τεττέη και όχι μόνο.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθεια που κάνει στη σημερινή προετοιμασία για να φέρει τον κόσμο της ομάδας πιο κοντά στην καθημερινότητα που έχουν παίκτες στις ημέρες αυτές.

Ο Τεττέη ήταν και πάλι εκείνος που χειριζόταν την κάμερα για το vlog της 5ης μέρας. Στην αρχή ρώτησε τους συμπαίκτες του για το πόσο κουραστική θεωρούσαν πως ήταν η χθεσινή προπόνηση, με τους περισσότερους να τονίζουν πως ήταν υπέρ το δέον με εξαίρεση τους Γιάγκουσιτς και Ζαρουρί.

Στη συνέχεια υπήρχε υλικό από το μπάρμπεκιου που έκανε η ομάδα με αγγλικά από τον Μανώλη Σιώπη, σχολιασμό του φαγητού και πολλά ακόμη.

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Το vlog του Παναθηναϊκού από την 5η μέρα

     

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