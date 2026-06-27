Παναθηναϊκός: Το vlog του Τεττέη για την 5η μέρα με προπόνηση και μπάρμπεκιου
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθεια που κάνει στη σημερινή προετοιμασία για να φέρει τον κόσμο της ομάδας πιο κοντά στην καθημερινότητα που έχουν παίκτες στις ημέρες αυτές.
Ο Τεττέη ήταν και πάλι εκείνος που χειριζόταν την κάμερα για το vlog της 5ης μέρας. Στην αρχή ρώτησε τους συμπαίκτες του για το πόσο κουραστική θεωρούσαν πως ήταν η χθεσινή προπόνηση, με τους περισσότερους να τονίζουν πως ήταν υπέρ το δέον με εξαίρεση τους Γιάγκουσιτς και Ζαρουρί.
Στη συνέχεια υπήρχε υλικό από το μπάρμπεκιου που έκανε η ομάδα με αγγλικά από τον Μανώλη Σιώπη, σχολιασμό του φαγητού και πολλά ακόμη.
Το vlog του Παναθηναϊκού από την 5η μέρα
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