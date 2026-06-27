Πρόθυμος να δώσει το ανοιχτό ΟΑΚΑ για το «Π. Γιαννακόπουλος» ο Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι θετικά διακείμενη στις σκέψεις της ΚΑΕ για την διεξαγωγή του τελικού του «Π. Γιαννακόπουλος» στο ανοιχτό ΟΑΚΑ.

Το βράδυ της Παρασκευής (26/06) έγινε γνωστός πως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σκέφτεται τη διεξαγωγή του τελικού του «Π. Γιαννακόπουλος» στο ανοιχτό ΟΑΚΑ προκειμένου να μπορέσουν να παρευρεθούν εκεί περισσότεροι από 65 χιλ. οπαδοί των «πρασίνων».

Το στάδιο «Σπύρος Λούης» ανήκει αυτή τη στιγμή στη ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία έχει τα δικαιώματα χρήσης του μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όπως καθορίζεται από τη σχετική σύμβαση, αφού από την επόμενη σεζόν θα μπει στο νέο της σπίτι στον Βοτανικό.

Η «πράσινη» ΠΑΕ είναι ιδιαίτερα θετική στο ενδεχόμενο αυτό όντας πρόθυμη να παραχωρήσει το γήπεδο στο μπασκετικό τμήμα. Μάλιστα, είναι πρόθυμη να ζητήσει ακόμη και κλειδάριθμο στην επικείμενη κλήρωση του πρωταθλήματος ώστε να παίξει εκτός έδρας το ΣΚ 19-20 Σεπτεμβρίου, που είναι να διεξαχθεί το τουρνουά.

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν πως το «τριφύλλι» είναι υπέρμαχο οποιασδήποτε κίνησης έχει σχέση με την ανάδειξη του συλλόγου και συμβάλει στη συσπείρωση όλων των τμημάτων, αλλά και στην εξάπλωση του μεγαλείου του κόσμου της ομάδας.