Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τη χθεσινή μέρα της προετοιμασίας με τους παίκτες να επιβραβεύονται για τη σκληρή δουλειά τους μ' ένα οικογενειακό μπάρμπεκιου.

Στιγμές χαλάρωσης για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το απόγευμα της Παρασκευής (26/06), αφού μετά το εξουθενωτικό πρόγραμμα που ακολούθησαν στην πρωινή προπόνηση, ο Τζέικομπ Νίστρουπ τους επέτρεψε να ξεκουραστούν και να απολαύσουν λίγο καλό φαγητό.

Στήθηκε ένας μπουφές σε εξωτερικό χώρο με τους παίκτες να σχηματίζουν παρεάκια και να περνάνε μαζί τον ελεύθερο χρόνο τους, στιγμές που βοηθούν πολύ στο δέσιμο και στη βελτίωση της χημείας μιας ομάδας.

Οι «πράσινοι» έκαναν μια σειρά από story στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram ποστάροντας φωτογραφίες, αλλά κι ένα βίντεο για να μπορέσουν οι οπαδοί να δουν τους ποδοσφαιριστές τους και σε μια πιο χαλαρή φάση απ' ότι στην προπόνηση.

Σήμερα οι παίκτες του «τριφυλλιού» έχουν ρεπό ενώ την Κυριακή (28/06) θα μπουν ξανά στο γήπεδο με μονή προπόνηση.