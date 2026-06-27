Παναθηναϊκός: Μπάρμπεκιου με οικογενειακό κλίμα μετά το... στάξιμο
Στιγμές χαλάρωσης για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το απόγευμα της Παρασκευής (26/06), αφού μετά το εξουθενωτικό πρόγραμμα που ακολούθησαν στην πρωινή προπόνηση, ο Τζέικομπ Νίστρουπ τους επέτρεψε να ξεκουραστούν και να απολαύσουν λίγο καλό φαγητό.
Στήθηκε ένας μπουφές σε εξωτερικό χώρο με τους παίκτες να σχηματίζουν παρεάκια και να περνάνε μαζί τον ελεύθερο χρόνο τους, στιγμές που βοηθούν πολύ στο δέσιμο και στη βελτίωση της χημείας μιας ομάδας.
☘️🔥 Στο φινάλε της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού κάτω από την «καυτό» ήλιο ο Νίστρουπ έδωσε εντολή μετά από 1.5 ώρα για σπριντ και τελειώματα με αποτέλεσμα να βγάλει το λάδι στους παίκτες του!
🇳🇱 Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου#paofc pic.twitter.com/8qVvBOUQkM— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 26, 2026
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Οι «πράσινοι» έκαναν μια σειρά από story στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram ποστάροντας φωτογραφίες, αλλά κι ένα βίντεο για να μπορέσουν οι οπαδοί να δουν τους ποδοσφαιριστές τους και σε μια πιο χαλαρή φάση απ' ότι στην προπόνηση.
Σήμερα οι παίκτες του «τριφυλλιού» έχουν ρεπό ενώ την Κυριακή (28/06) θα μπουν ξανά στο γήπεδο με μονή προπόνηση.
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