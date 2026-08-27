Η νεότευκτη έδρα της Χράντετς Κράλοβε με τον ιδιαίτερο φωτισμό και η υποχρέωση του Παναθηναϊκού στον εαυτό του να την... αλώσει. Αποστολή στην Τσεχία: Σωτήρης Μυκονίου

Στις 3 Σεπτεμβρίου του 2023, περίπου τρία χρόνια πριν έγινε τα επίσημα εγκαίνια της «Finep Arena», εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει απόψε τη Χράντετς Κράλοβε με στόχο τη νίκη για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής του πορείας.

Αποτελεί τον απόγονο του «Vsesportovni stadion», του προηγούμενου γηπέδου της τσεχικής ομάδας, το οποίο όμως δεν μπορούσε να υποστηρίξει αγώνες για το ανώτερο επίπεδο του ποδοσφαίρου της χώρας.

Έτσι μετά την επιστροφή της Χράντετς στα υψηλότερα κλιμάκια του τσεχικού ποδοσφαίρου ήταν αναγκαίο να χτιστεί ένα γήπεδο στην πόλη, που θα μπορούσε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της.

Επενδύθηκαν, λοιπόν, περίπου 32 εκατ. ευρώ από τις τοπικές αρχές, το παλιό γήπεδο κατεδαφίστηκε και ανεγέρθηκε η «Malsovicka Arena» ή αλλιώς «Finep Arena», όπως λέγεται από τον περασμένο Γενάρη, στο ίδιο σημείο.

Δημιουργήθηκε έτσι μία αρένα 9,3 χιλ. θεατών (αρχικά η χωρητικότητα υπολογιζόταν να είναι στις 8 χιλ.), με τέσσερις εξέδρες συνδεδεμένες μεταξύ τους με στέγαστρα, κάτι το οποίο βοηθάει στο να δημιουργείται πιο καλή ατμόσφαιρα.

Το σημείο αναφοράς του γηπέδου είναι οι πυλώνες φωτισμού του, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να μοιάζουν με γλειφιτζούρια.

Είναι το μόνο κομμάτι που διατηρήθηκε από το παλιό γήπεδο, ανακατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στο νέο δίνοντάς του μία ιδιαίτερη νότα, αφού είναι το πρώτο πράγμα που ξεχωρίζει κανείς.

Έχουν ύψος 54,5 μέτρα, βάρος 45 τόνους και διάμετρο 10,5 μέτρων. Ο καθένας τους φέρει πάνω του 22 φώτα LED.

Αρχικά είχαν σχεδιαστεί να είναι αδιαφανή, λευκά και να θυμίζουν ένα κασκόλ οπαδού ωστόσο η αύξηση στις τιμές των υλικών που έφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οδήγησε στην επιλογή του διαφανούς αυτού μετάλλου.

Η υποχρέωση του Παναθηναϊκού στον ίδιο του τον εαυτό

Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στο τελευταίο «σκαλοπάτι» πριν ολοκληρώσει την ανάβασή του στη... σκάλα των προκριματικών του Conference League. Στην κορυφή αυτή βρίσκεται το εισιτήριο για τη League Phase, που θα του αποφέρει τρία βασική κέρδη.

Πρώτα απ' όλα ηρεμία. Οι «πράσινοι» θα αποφύγουν να μπουν σε μία εσωστρέφεια, που μπορεί να μην έχει πιθανότατα ακραίες επιπτώσεις, όπως η απομάκρυνση του προπονητή, ωστόσο θα φέρει μία έντονη γκρίνια γύρω από την ομάδα και θα δημιουργήσει μία ατμόσφαιρα, που σίγουρα δεν θα είναι ευεργετική για μία ομάδα που τώρα χτίζεται.

Έπειτα, είναι τα πιθανά έσοδα, τα οποία μπορεί να μην είναι τόσα που θα του αλλάξουν τη ζωή, ωστόσο σε ένα καλοκαίρι που το «τριφύλλι», έχει δώσει περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ, αν ολοκληρωθεί, όπως προμηνύεται και η μεταγραφή του Λούζα, σίγουρα θα προσφέρουν μία βοήθεια όσον αφορά το FFP.

Μετά είναι και το κομμάτι που αφορά την διαχείριση των ποδοσφαιριστών. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ χτίζει αυτή τη στιγμή ένα ρόστερ για τρεις διοργανώσεις, στις οποίες το «τριφύλλι», καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχει τη δυνατότητα να πάει μακρία.

Επομένως, ένας αποκλεισμός θα μείωνε αρκετά τα ματς που έχει να δώσει η ομάδα και τη ροή αυτών και καθιστούσε υπερβολικά φορτωμένο το ρόστερ, με την ομάδα να έχει παίξει μονάχα σε Κύπελλο και πρωτάθλημα. Άρα ο Δανός τεχνικός ή θα έπρεπε να αποχωριστεί κάποιους παίκτες ή θα είχε να κάνει μία δύσκολη διαχείριση, προσπαθώντας να τους έχει όλους ικανοποιημένους, κάτι που συνήθως δεν επιτυγχάνεται.

Η αποφυγή όλων αυτών των επιπτώσεων σε συνδυασμό και με τη δουλειά που έχει γίνει τόσο καιρό από το ποδοσφαιρικό τμήμα στις προπονήσεις, αλλά και από τη διοίκηση (τεχνικός διευθυντή κλπ.) στην κατάρτιση του ρόστερ συνιστά ένα σημαντικό check point για τον Παναθηναϊκό.

Θα μπορούσε απόψε να έχει πολύ πιο εύκολο έργο, αν δεν τα είχε θαλασσώσει μόνος του στην Αθήνα, όμως ό,τι έγινε δεν ξεγράφει. Ο ίδιος έχει υποχρέωση απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό και την όλη προσπάθεια που καταβάλλεται φέτος για το ποδοσφαιρικό αυτό πλάνο που έχει καταρτιστεί να πάρει την πρόκριση και να μην ταράξει τα θεμέλια του οικοδομήματος, του οποίου η κατασκευή βρίσκεται εν εξελίξει.

Καλό σύνολο έχει η Χράντετς Κράλοβε, αλλά από το πρώτο ματς φάνηκε και ποια ομάδα είναι το φαβορί και γι' αυτό θα πρέπει οι «πράσινοι» να κάνουν απόψε το καλύτερό τους φετινό ματς και να πάρουν αυτό που τους αξίζει.