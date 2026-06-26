Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ζόαν Σάστρε έπειτα από κοινή πορεία 4,5 χρόνων.

Όπως αναμενόταν, ο Ζόαν Σάστρε αποχώρησε ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Ο «κύκλος» του Ισπανού μπακ στους Θεσσαλονικείς ολοκληρώθηκε μετά από 4,5 χρόνια, καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και δεν θα ανανεωθεί.

Στο διάστημα παρουσίασης του στην Τούμπα μέτρησε 119 εμφανίσεις, με 10 γκολ και 7 ασίστ, ενώ ήταν μέλος της ομάδα που το 2024 κατέκτησε το τέταρτο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας του.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ζόαν Σάστρε.

Ο Ζόαν Σάστρε ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2022 από τη Μαγιόρκα, κατέγραψε 119 συμμετοχές, επτά γκολ και δέκα ασίστ, και πανηγυρίσαμε μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας το 2024.

Ο Ζόαν υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ, κέρδισε τον σεβασμό όλων και θα είναι πάντα ένας φίλος!

Ευχαριστούμε, Ζόαν!

Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας σου»!