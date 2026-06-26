Ο ΠΑΟΚ της νέας σεζόν θα χτιστεί στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Ζαλτμπόμελ όπου θα δώσει και τέσσερα φιλικά.

Σε λίγα 24ωρα και συγκεκριμένα στις 29 Ιουνίου, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο αεροπλάνο και με προορισμό την Ολλανδία, θα χτίσει το ρόστερ της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι στο προπονητικό κέντρο του Ζαλτμπόμελ.

Ο Δικέφαλος έκανε γνωστό το πρόγραμμα της προετοιμασίας, όπου θα δώσει συνολικά τέσσερα φιλικά και θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη στις 12 Ιουλίου ώστε να μπει στην τελική ευθεία για τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας.

Το πρόγραμμα των φιλικών μέχρι στιγμής διαμορφώνεται ως εξής: