ΠΑΟΚ: Έγινε γνωστό το πρόγραμμα για την προετοιμασία στο Ζαλτμπόμελ
Σε λίγα 24ωρα και συγκεκριμένα στις 29 Ιουνίου, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο αεροπλάνο και με προορισμό την Ολλανδία, θα χτίσει το ρόστερ της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι στο προπονητικό κέντρο του Ζαλτμπόμελ.
Ο Δικέφαλος έκανε γνωστό το πρόγραμμα της προετοιμασίας, όπου θα δώσει συνολικά τέσσερα φιλικά και θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη στις 12 Ιουλίου ώστε να μπει στην τελική ευθεία για τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας.
Το πρόγραμμα των φιλικών μέχρι στιγμής διαμορφώνεται ως εξής:
- 1 Ιουλίου: ΠΑΟΚ – Μπέβερεν (18:00 ώρα Ελλάδας)
- 4 Ιουλίου: ΠΑΟΚ – Βέστερλο (15:00 ώρα Ελλάδας)
- 7 Ιουλίου: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Λάρνακας (19:00 ώρα Ελλάδας)
- 11 Ιουλίου: ΠΑΟΚ – Τβέντε (εκκρεμεί η έδρα)
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