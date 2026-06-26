Δείτε από την κάμερα του Gazzetta το εξοντωτικό φινάλε στην πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου.

Μετά από ενενήντα λεπτά σε αφόρητη ζέστη, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται το κύμα καύσωνα που περνά από την Ευρώπη, το φινάλε της προπόνησης του Παναθηναϊκού δεν είχε προηγούμενο. Δεν έχει να κάνει τόσο με την άσκηση αλλά για το timing της. Στο τέλος του προγράμματος.

Το μενού είχε σπριντ με την απόσταση να αυξάνεται σταδιακά αλλά μία λέξη έβγαινε από το στόμα του Τζέικομπ Νίστρουπ και των βοηθών του. ''Push''. Δηλαδή ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια και ένταση.

Στο τέλος της άσκησης προέκυψαν διάφορες εικόνες. Όπως αυτή του Κάτρη με τον Τεττέη που έπεσαν στο έδαφος, με τον Μάντσεν να επιβραβεύει και τους δύο για την προσπάθειά τους. Όπως οι ατάκες του Κοντούρη για... οξυγόνο αλλά πάνω από όλα ποδοσφαιριστές που τα είχαν δώσει όλα στο πιο απαιτητικό πρόγραμμα ολόκληρης της εβδομάδας εδώ στην Ολλανδία.