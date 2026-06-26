Στουρνάρας: Ολυμπιακός - Ανακοινώθηκε η επιστροφή
Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι επίσημο. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Στουρνάρα στην ομάδα έπειτα από μια διετία με 40 εμφανίσεις στον Ηρακλή, όταν ο βασικός τερματοφύλακας στην πορεία ανόδου του Γηραιού.
Ο 25χρονος πορτιέρε προέρχεται από την Ακαδημία των Πειραιωτών και θα πλαισιώσει την τριάδα των τερματοφυλάκων, μαζί με τον Κωνσταντή Τζολάκη και πιθανότατα τον Μπάλσα Πόποβιτς.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Δημήτρη Στουρνάρα. Γεννημένος στις 30 Μαΐου 2001, επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» ύστερα από δύο χρόνια στον Ηρακλή.
Ο 25χρονος γκολκίπερ προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας μας, ενώ έχει αγωνιστεί και στον Πανιώνιο.
Δημήτρης, καλώς επέστρεψες στον Θρύλο».
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